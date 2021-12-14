Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 16. hafta itibarıyla şampiyonluk oranları değişti. Lider Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında ilk mağlubiyeti yaşamasına rağmen, Fenerbahçe'nin de kaybetmesiyle açık ara favori haline geldi.

Süper Lig'de 16. hafta itibarıyla şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor’a 2-1 kaybetti. 39 puanla lider durumda olan bordo mavililer ile farkı azaltmak için fırsat yakalayan Fenerbahçe Gaziantep karşısında 3-2 mağlup olunca tüm planlar bozuldu. Galatasaray’ın da Sivasspor’a 1-0 mağlup olduğu haftada 4 büyükler arasında tek kazanan Beşiktaş oldu. Kayserispor’u 4-2 ile geçen Beşiktaş Sergen Yalçın sonrası ilk 3 puanını aldı.

İşte oynanan bu karşılaşmaların ardından güncellenen şampiyonluk oranları:

TRABZONSPOR (1.22)

Eski Oran: 1.25

FENERBAHÇE (6.50)

Eski oran: 4.75

BEŞİKTAŞ (10.00)

Eski Oran: 12.00

BAŞAKŞEHİR (15.00)

Eski Oran: 18,00

GALATASARAY (20.00)

Eski Oran: 12.00