Süper Lig'de şampiyonluk hesapları; ikili ve genel averajda kim önde?

Süper Lig'de dün oynan maçlar sonrası şampiyonluk Cumartesi gününe kaldı. Bitime bir hafta kala Beşiktaş ile Galatasaray'ın puanları eşit. Fenerbahçe ise rakiplerinin 2 puan gerisinde. Süper Lig'de şampiyonluk averaj hesaplarına kalabilir.

Derbide Beşiktaş 'ı yenerek iddiasını sürdüren Galatasaray , Denizlispor deplasmanında aldığı galibiyet ve Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin sahasında kaybetmesiyle zirveyle puanını eşitledi. Ligin bitimine bir hafta kala lider Beşiktaş ile ikinci Galatasaray'ın 81'er puanı bulunuyor. Üçüncü Fenerbahçe ise 79 puanda. Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapılırken puan eşitliği halinde averaj hesapları yapılacak.

İkili averajda kim avantajlı?

Süper Lig'de puan eşitliği halinde öncelikle ikili averaj geçerli. Sezonu iki takım eşit puanda tamamlarsa tarafların arasında oynanan maçlara bakılacak ve ikili averaj gözetilecek.

Ancak Süper Lig'de ikili averajdaki skor eşitliğinde deplasmanda atılan golün herhangi bir önemi bulunmuyor. İkili averajda eşitlik olması durumunda ise bu kez genel averaja bakılacak.

Genel averaja bakılacak

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ikili averajda eşitlik bulunuyor. Beşiktaş ligin ilk yarısında rakibini 2-0 mağlup ederken Galatasaray'ın evindeki maç 3-1'lik sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece ikili averaj eşitlendi. İki takımın puan eşitliğinde genel averaj belirleyici olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ikili averaj sarı-kırmızılı ekibin elinde. Ligin ilk maçında rakibiyle berabere kalan Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Böylece ikili averajda Galatasaray üstün oldu. İki takım ligi eşit puanda bitirirse Galatasaray sezonu Fenerbahçe'nin önünde tamamlayacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında ikili averaj siyah-beyazlıların elinde. Rakibini deplasmanda 4-3 mağlup eden siyah-beyazlılar evinde 1-1 berabere kalarak ikili averajı aldı. İki takımın puan eşitliğinde Beşiktaş, Fenerbahçe'nin önünde yer alacak.

Genel averajda kim önde?

Ligin son haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında puan eşitliği bozulmazsa ikili averajın eşit olması nedeniyle genel averaj devreye girecek.

Beşiktaş'ın mevcut averajı 44'ken Galatasaray'ın averajı ise 42. İki takım ligi aynı puanda tamamlarsa genel averajda üstün olan taraf şampiyon olacak.

Genel averajın eşit olması durumunda ise takımların attığı gol sayılarına bakılacak. Son haftaya girilirken ligde Beşiktaş'ın 87, Galatasaray'ın ise 77 golü bulunuyor.

Üçlü averaj ihtimali

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezonu aynı puanda tamamlama ihtimali de bulunuyor. Bu durumda aralarında yaptıkları maçlara göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın 7'şer, Fenerbahçe'nin ise 2 puanı bulunuyor. Üçlü averajda Galatasaray ile puanı ve averajı eşit olan Beşiktaş'ın, daha fazla gol attığı için avantajı bulunuyor.

TFF'de averaj kuralları ne diyor?

1- Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.

2- “Müsabaka Statüleri”nde ve her sezon öncesinde yayımlanan “Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar”da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır:

Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.