Liglerde bu yıl küme düşme kaldırıldı, yabancı oyuncu kuralı ertelendi

Türkiye futbol liglerinde 2019-20 sezonu için küme düşme kaldırıldı. Yabancı sınırlaması kararı da bir yıllığına ertelendi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Riva'da gerçekleştirdikleri toplantının ardından alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Süper Lig ve TFF 1.Lig'de 2019-20 sezonunda küme düşmenin kaldırıldığı ve 2020-21 sezonunun 21'er takımla oynanacağı duyuruldu.

Böylelikle yeni sezonda Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor Süper Lig'de; OSmanlıspor, Adanaspor ve Eskişehirspor ise TFF 1. Lig'de yer alacak.

Ayrıca yeni yabancı sınırlaması kararı yeni sezonda uygulanmayacak.

Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Ne kadar farklı düşüncelerimiz olursa olsun amacımız Türk sporunun çıkarları olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çok verimli bir toplantı oldu. Önemli istişarelerde bulunduk. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sporda da zirveye oynama iddiası var. Sporun sadece birkaç branşında değil tamamını geliştirme projemiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora verdiği önemi biliyorsunuz. Geldiğimiz nokta çok ama çok önemli. Salgın sürecinin başından beri bunu bir fırsata dönüştürmeye çalıştık."

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Oy birliği ile aldığımız karar doğrultusunda, Süper Lig ile TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de düşme olmayacaktır.

Süper Lig, 2020-21 sezonunda 21 takımla oynanacak, 4 takım ligden düşecek, 2021-22 sezonundan itibaren 20 takım ile oynanacaktır.

Yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi talebini de oy birliğiyle kabul ettik. Bu kural 2021-2022 sezonundan itibaren uygulanacaktır."