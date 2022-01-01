Süper Lig'de ilk yarının ve "dört büyükler"in VAR karnesi

Süper Lig'in ilk yarısının ardından ligin Video Asistan Hakem (VAR) raporu da belli oldu. 19 maçlık periyotta 49 maçta VAR, oyuna müdahale etti ve 58 karar değişti. VAR kararları sonucunda en fazla zarar gören takımlar ise Alanyaspor, Malatyaspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük oldu.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi. 19 haftanın sonunda 46 puan toplayan Trabzonspor en yakın takipçisi Konyaspor'un 7 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Üç büyükler için sezon şu ana kadar istedikleri gibi geçmedi. Fenerbahçe topladığı 32 puanla dördüncü sırada yer alırken son şampiyon Beşiktaş ise 28 puanla yedinci sırada bulunuyor. 27 puanlı Galatasaray ise ilk devreyi 10. sırada kapattı.

Hürriyet'ten Murat Fevzi Tanırlı, Süper Lig'de ilk yarıda verilen VAR kararlarının, oluşan puan tablosuna etkisini yazdı. Ligin ilk yarısında oynanan 19 maçta VAR 39 maçta devreye girerken, 58 karar değişti.

İşte VAR kararlarının dağılımı:

Penaltı verildi: 24

Gol iptal edildi: 16 (11 Ofsayt - 3 Faul - 2 Elle Oynama)

Kırmızı kart verildi: 8

Penaltı iptal edildi: 6

Gol verildi: 3

Penaltı tekrar edildi: 1

En kazaçlı takım Trabzonspor

VAR müdahalesinden en kazançlı çıkan ilk 3 takım Trabzonspor, Rizespor ve Konyaspor oldu. Kâr-zarar tablosuna bakıldığında bu takımlar, ligin ilk yarısını +4 puanla kapadı. Trabzonspor’un 5 maçında 8 kez VAR müdahalesi yaşanırken, 6’sı lehine, 2’si ise aleyhine gerçekleşti. Rizespor her ne kadar ‘+4’ ile en kazançlılar listesinde gözükse de VAR müdahalesi olan 6 maçından 4’ünü kaybetti.

Görsel, Hürriyet.com.tr'den alınmıştır

20 takımlı ligin ilk yarısında VAR bilançosunu artıda kapatan 9 takım mevcut. İlginç takımlardan bir başkası da Göztepe. 7 VAR müdahalesinin 4’ü lehine olmasına rağmen o maçlardan galibiyet çıkaramadı.

Galatasaray, -3 puanla 18. sırada

Ligin ilk yarısında VAR’ın en şanssızı Alanyaspor oldu. Lehine 1 karar dahi çıkmazken, aleyhine 3 değişiklik oldu. En çok zarar eden diğer takımlar ise Malatyaspor, Galatasaray ve Karagümrük oldu. Zarar tablosunun ilginç takımı ise Sivas. Rıza Çalımbay’ın takımının 4 maçında 4 müdahale oldu. 3’ü aleyhine gerçekleşmiş olmasına rağmen Yiğidolar sahadan en azından 1 puanla ayrılmayı başardı. VAR müdahalesi olan maçların hiçbirini kaybetmeyen diğer iki takım ise Trabzon ve Başakşehir.

Görsel, Hürriyet.com.tr'den alınmıştır