Süper Lig'de ilk yarının panoraması

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi. 19 haftanın sonunda 46 puan toplayan Trabzonspor en yakın takipçisi Konyaspor'un 7 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Üç büyükler için sezon şu ana kadar istedikleri gibi geçmedi. Fenerbahçe topladığı 32 puanla dördüncü sırada yer alırken son şampiyon Beşiktaş ise 28 puanla yedinci sırada bulunuyor. 27 puanlı Galatasaray ise ilk devreyi 10. sırada kapattı.

Trabzonspor devreyi rekorla bitirdi

19. haftada Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor ligin ilk yarısını 46 puanla bitirirken lig rekoru kırdı.

2005-2006 sezonunda ilk yarıyı 45 puanla bitiren Fenerbahçe'nin rekorunu kıran Trabzonspor 14 galibiyet ve 4 beraberlik alırken 1 kez yenildi.

İç sahada yenilgisiz üç takım var

Şu ana kadar iç sahada yenilgi yüzü görmeyen sadece 3 takım var. Ligin ilk iki sırasında yer alan Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'un yanı sıra devreyi 9'uncu sırada tamamlayan Gaziantep FK'nın da iç sahada bileği bükülmedi. Gaziantep ekibi, iç sahada oynadığı 9 maçta aldığı 7 galibiyet 2 beraberlik ile 23 puan toplayarak iç sahada en fazla puan toplayan ekip olmayı başardı.

Deplasman fatihi: Trabzonspor

Sezonun ilk yarısını lider kapatan Trabzonspor, deplasmanlarda gösterdiği performans ile dikkat çekti. Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, sadece Fraport TAV Antalyaspor'a kaybetti. Topladığı 25 puanla deplasmanda en çok puan toplayan takım olan bordo-mavili ekip, bu alanda en yakın rakibi olan Hatayspor'a 9 puan fark atmış durumda. Karadeniz ekibi, ayrıca deplasmanlarda oynadığı maçlarda en çok gol atan ve en az gol yiyen takım olarak da dikkat çekiyor. Trabzonspor'un 2020-2021 sezonundan bu yana süre gelen 25 maçlık deplasmanda mağlup olmama serisi de ligin 16'ncı haftasında oynadığı Antalyaspor maçıyla son buldu.

İlk yarının parlayan yıldızı: Konyaspor

Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla adından en çok söz ettiren takım İttifak Holding Konyaspor oldu. İlhan Palut yönetiminde sezonun ilk yarısını 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 39 puan toplayarak 2'nci sırada tamamlayan Konya ekibi, lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi durumunda. Oynadığı 19 maçın 8'inde kalesinde gol görmeyen yeşil-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısında kalesini en çok maçta gole kapatmayı başaran takım konumunda yer alıyor. Sezonun ilk yarısında 4 büyüklerle oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Konyaspor, toplamda yediği 15 gol ile sezonun ilk yarısında en az gol yiyen 2'nci takım durumunda. Oynadığı 19 maçta 32 gol atma başarısı gösteren Konya ekibi, bu alanda da 2'nci sırada yer alıyor.

Aleksandar Pesic gol krallığının zirvesinde

Süper Lig'in ilk yarısında gol krallığı yarışındaki rekabet de dikkat çekiyor. Gol krallığı yarışında ilk sırada VavaCars Fatih Karagümrük'ün Sırp forveti Aleksandar Pesic yer alıyor. Çıktığı 18 maçta 11 gol atmayı başaran 29 yaşındaki oyuncuyu, 9'ar golle Yukatel Kayserispor'dan Mame Thiam, Trabzonspor'dan Andreas Cornelius ve Medipol Başakşehir'den Stefano Okaka takip ediyor. Ligin ilk yarısında en çok gol atan Türk oyuncu attığı 8 golle Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok.

Üç büyüklerin en golcüsü Mesut Özil

Süper Lig'de beklentilerin altında kalan üç büyüklerde gol krallığında da oyuncular geride kaldı. Ligde üç büyüklerden şu ana kadar en fazla gole imza atan isim 7 gollü Mesut Özil oldu. Beşiktaşlı Larin ve Batshuayi'nin 6'şar golü bulunurken Galatasaray'ın en golcü ismi ise 5 gollü Mostafa Mohamed oldu.

Asist krallığının zirvesi paylaşılıyor

Süper Lig'de asist krallığının zirvesini iki oyuncu paylaşıyor. Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca ve Demir Grup Sivasspor'un en önemli isimlerinden Max Gradel 8'er asistle zirvede bulunuyor. Adana Demirsporlu Matias Vargas ise 7 asistle üçüncü.