Süper Lig'de ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük hesapları: Avrupa'ya hangi takımlar gidecek?

Süper Lig'de Avrupa kupaları için gözler son haftaya çevrildi. Fenerbahçe ikincilik için avantajını yüksek ölçüde koruyor. Konyaspor üçüncülüğü garantilerken ikincilik şansını da mucizelere bıraktı. Dördüncülük için ise iki takım yarışıyor. Avrupa kupaları için senaryolara göz atıyoruz...

Süper Lig'de bitime bir hafta kala Avrupa kupaları için mücadele sürüyor.

Şampiyonluğa Trabzonspor'un ulaştığı sezonda ikinci, üçüncü ve dördüncü henüz matematiksel olarak kesinleşmiş değil.

Süper Lig'den kaç takım Avrupa'ya gidecek?

Gelecek sezon Türkiye'den 5 takım Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Birinci ve ikinci Şampiyonlar Ligi'ne, üçüncü ve dördüncü ise Konferans Ligi'ne katılacak. Türkiye Kupası'nı kazanan takım ise Avrupa Ligi bileti alacak.

Süper Lig'de ikincilik yarışı: Fenerbahçe mi, Konyaspor mu?

Ligde son haftaya girilirken hem Fenerbahçe'nin hem de Konyaspor'un ikincilik için matematiksel şansı devam ediyor. Ancak Fenerbahçe büyük bir avantaja sahip.

Son haftaya girilirken ikinci Fenerbahçe ile üçüncü Konyaspor arasında 3 puan fark bulunuyor. İkili averajda ise iki takım eşit durumda.

Fenerbahçe son maçta en az bir puan alırsa Konyaspor'un sonucuna bakmaksızın lig ikincisi olacak. Son hafta Fenerbahçe kaybeder, Konyaspor kazanırsa lig ikincisini genel averaj belirleyecek. Şu anda Fenerbahçe'nin +30, Konyaspor'un ise +21 averajı bulunuyor.

Konyaspor'un ikinci olması için son hafta hem puan farkını hem de 9 averajlık farkı kapatması gerekiyor. Ligi ikinci bitiren takım Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak.

Süper Lig'de üçüncülük yarışı

Süper Lig'de üçüncülük için iki takımın matematiksel şansı kaldı.

Son hafta alınacak sonuçlara göre Fenerbahçe ile Konyaspor'dan biri ikinci, diğeri ise üçüncü olacak. Başakşehir ve Alanyaspor'un üçüncülük şansı bulunmuyor.

Ligi üçüncü bitirecek takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

Süper Lig'de dördüncülük hesabı: Başakşehir mi, Alanyaspor mu?

Ligden Avrupa kupalarına katılan son takım, sezonu dördüncü bitiren ekip olacak.

Dördüncülük için iki takımın şansı bulunuyor. Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor'dan biri dördüncü olarak Konferans Ligi bileti alacak. Beşinci olan takım ise Avrupa'ya gidemeyecek.

Mevcut sıralamada Medipol Başakşehir 62 puanla dördüncü sırada bulunurken Alanyaspor ise 61 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Ligin son haftasında Başakşehir evinde şampiyon Trabzonspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.

Puan eşitliği durumunda dördüncüyü ikili averaj belirleyecek. İkili averajda üstün olan Alanyaspor puan eşitliği durumunda ligi dördüncü bitirecek.