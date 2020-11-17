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Spor

Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda!

17 Kasım 2020 10:34

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligi 16 Mayıs'ta bitirmek zorunda olduklarını söylerken, "Kulüplere 'Gerekirse altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz' dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında" ifadelerini kullandı.

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