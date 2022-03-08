Süper Lig'de hakem kadrosu yeniden belirlendi; 13 isim sezonun geri kalanında görev alamayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "MHK, göreve geldiğinden bu yana büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir." denildi.

Yeni listede, tecrübeli isimler Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa ve Bahattin Şimşek'in bulunmaması dikkati çekti.

Liglerin kalan bölümünde görev yapacak hakemler şu isimlerden oluşuyor:

Süper Lig: Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Mete Kalkavan, Ali Şansalan, Sarper Barış Saka, Zorbay Küçük, Yasin Kol, Volkan Bayarslan, Kadir Sağlam, Mustafa Kürşad Filiz, Çağdaş Altay.

A Klasman: Turgut Doman, Burak Pakkan, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Onur Özütoprak, Yiğit Arslan, Emre Kargın, Davut Dakul Çelik, Furkan Aksuoğlu, Alper Akarsu, Oğuzhan Çakır, Direnç Tonusluoğlu, Cihan Aydın, Oğuzhan Aksu, Ömer Faruk Turtay, Eren Özyemişcioğlu, Adem Cinek, Muhammet Ali Metoğlu, Reşat Onur Coşkunses, Yusuf Ziya Gündüz, Tarık Güldal, Adnan Deniz Kayatepe, Can Cengiz, Ozan Ergün, Mehmet Türkmen.

VAR: Özgüç Türkalp, Özgür Yankaya, Emre Malok, Erkan Engin.