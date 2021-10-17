Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oluyor. Lig ikincisi ve 22 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, lig lideri Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bugün Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Video Yardımcı Hakem olarak ise Halil Umut Meler görev yapacak.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Gervinho, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Crespo, Ferdi, Rossi, Mesut Özil, Valencia

Trabzonspor ligde 222 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 20 lig maçında 9 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Trabzonspor'un eksikleri

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Fenerbahçe'de hedef liderliği korumak

Ligde son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren Sarı-Lacivertliler, takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 19 puanla lider girerken, Trabzonspor 18 puanla 2. sırada yer alıyor.