Süper Lig'de cuma ve cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlardan 4'ünün hakemini açıkladı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 4 Mart Cuma ve 5 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlarda şu isimler görev yapacak:

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

5 Mart Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan