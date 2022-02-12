Süper Lig'de Benfica rüzgârı; Portekiz ekibinden gelen 3 futbolcu da ilk maçını boş geçmedi

Ara transfer döneminde Portekiz devi Benfica'dan Süper Lig'e gelen üç futbolcu da ilk maçta hesabı açtı.

Transfer döneminde GZT Giresunspor, Benfica'dan Chiquinho'yu kiralık olarak renklerine bağlamış, Medipol Başakşehir de aynı kulüpten Pizzi'yi kiralamıştı. Gedson Fernandes ise Beşiktaş'a transfer olurken sezon sonuna kadar Rizespor'a kiralık gitti.

Benfica'dan Süper Lig'e transfer olan üç futbolcu da ilk maçında gole katkı vermeyi başardı.

Çaykur Rizesporlu Gedson Fernandes, Adana Demirspor maçında sonradan oyuna girmiş ve Yusuf Sarı'nın golünde asiste imza atmıştı.

Chiquinho ise Giresunspor formasıyla ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynarken henüz 2. dakikada topla ilk buluşmasında golü kaydetti.

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Pizzi ise ilk maçına Gaziantep karşısında çıktı ve yıldız futbolcu golle buluştu.