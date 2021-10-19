Süper Lig'de Bakasetas fırtınası

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, 9 maçta 7 gol, 3 asistlik performansı ile 5 büyük ligde de en fazla gol atan orta saha oyuncusu konumuna geldi.

Trabzonspor ’un yıldız ismi Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe maçında attığı 2 golle takımına liderliği getiren isim oldu. 9 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen Bakasetas, Bordo-Mavililer’de kazanılan 21 puanın 16’sına katkı sundu. Yunan futbolcu, Fenerbahçe maçında attığı gollerle takımını lider yapmanın yanı sıra ligde gol krallığı yarışında da ilk sıraya yerleşti.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu, Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas oldu. Yıldız oyuncunun bu performansı dış basında da geniş yer buldu.