Süper Lig'de ara transfer dönemi sona eriyor

Süper Lig'de ara transfer dönemi 12 Ocak'ta başladı. 28 gün süren kış transfer dönemi bugün sona eriyor.

Sezonun kalan bölümü için kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar bugün saat 18.00'e kadar yeni futbolcularının lisans işlemlerini yetiştirmek zorunda.

16 Süper Lig takımı ara dönemde takviye yaptı. Lider Trabzonspor 9 transferle en çok transfer yapan takım oldu.

Ancak 3 takım transfer yapmazken Fenerbahçe'de Ozan Tufan Watford'dan döndü.

Süper Lig'de kış transfer döneminin sessiz takımları Altay ve Sivasspor oldu. Beşiktaş, Gedson Fernandes'i aldı ancak sözleşme gelecek sezondan itibaren geçerli olacak.

Kış transfer döneminde Pereira'dan boşalan koltuğu İsmail Kartal ile dolduran Fenerbahçe'de Ozan Tufan Premier Lig'den döndü. Sarı-lacivertliler Fransa'da Reims forması giyen Konan'la anlaşmaya varsa da menajerinin yüksek komisyon istemesiyle transfer gerçekleşmedi.