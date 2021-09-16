Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. İşte haftanın programı...
2021-2022 sezonu Süper Lig 5. hafta karşılaşmaları 17, 18 ve 19 Eylül'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
17 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
20.00 Altay - Göztepe: Halil Umut Meler
18 Eylül Cumartesi:
13.30 Sivasspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
19 Eylül Pazar:
13.30 Giresunspor - Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Galatasaray - Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Başakşehir - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 Hatayspor - Kayserispor: Alper Ulusoy