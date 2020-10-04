Süper Lig'de 4. hafta sona erdi; işte haftanın sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 4. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden Galatasaray, ilk mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe ise Karagümrük karşısında 2-1 kazandı, haftayı 8 puanla ikinci sırada kapattı. Lider Alanyaspor, Hatayspor'u dağıttı. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne evinde mağlup olurken, Trabzonspor, Gaziantep'ten 1 puanla döndü. Ligin son şampiyonu Başakşehir ise 4. hafta sonunda da 21. sırada kurtulamadı.

Süper Lig 4. hafta maç sonuçları:

Ankaragücü 0 - 1 Kayserispor

Gaziantep FK 1 - 1 Trabzonspor

Yeni Malatyaspor 1 - 0 Antalyaspor

Erzurumspor 0 - 0 Çaykur Rizespor

Başakşehir 0 - 0 Göztepe

Fenerbahçe 2 - 1 Karagümrük

Denizlispor 0 - 0 Konyaspor

Alanyaspor 6 - 0 Hatayspor

Beşiktaş 0 - 1 Gençlerbirliği

Kasımpaşa 1 - 0 Galatasaray

Haftayı bay geçen takım: Sivasspor

Süper Lig puan durumu: