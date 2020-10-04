Süper Lig'de 4. hafta sona erdi; işte haftanın sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 4. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden Galatasaray, ilk mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe ise Karagümrük karşısında 2-1 kazandı, haftayı 8 puanla ikinci sırada kapattı. Lider Alanyaspor, Hatayspor'u dağıttı. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne evinde mağlup olurken, Trabzonspor, Gaziantep'ten 1 puanla döndü. Ligin son şampiyonu Başakşehir ise 4. hafta sonunda da 21. sırada kurtulamadı.
Süper Lig 4. hafta maç sonuçları:
Ankaragücü 0 - 1 Kayserispor
Gaziantep FK 1 - 1 Trabzonspor
Yeni Malatyaspor 1 - 0 Antalyaspor
Erzurumspor 0 - 0 Çaykur Rizespor
Başakşehir 0 - 0 Göztepe
Fenerbahçe 2 - 1 Karagümrük
Denizlispor 0 - 0 Konyaspor
Alanyaspor 6 - 0 Hatayspor
Beşiktaş 0 - 1 Gençlerbirliği
Kasımpaşa 1 - 0 Galatasaray
Haftayı bay geçen takım: Sivasspor
Süper Lig puan durumu: