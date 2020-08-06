Süper Lig’de 2020/21 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi’ne direkt gidemeyecek

Başakşehir'in elenmesiyle birlikte Türkiye, 2021-22 sezonundan itibaren resmi olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım kontenjanını kaybetti.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 3-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti. Başakşehir'in elenmesiyle birlikte Türkiye'nin UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alma olasılığı kalmadı. Yani 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonu, artık Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak.

Direk katılmak için bir ihtimal var!

Sporx’te yer alan habere göre, Süper Lig’in şampiyonu, 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım için başka şartları arayacak.

2020/21 sezonunda Türkiye’nin üstünde yer alan 10 ülkeden birinin temsilcisi, hem liginde Şampiyonlar Ligi katılım hakkı alır hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa Süper Lig şampiyonu direkt olarak gruplara kalacak.