Süper Lig'de 17. haftanın ardından görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanan 4 maçla sona erdi.
Ligin kapanış maçında Fenerbahçe, ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.
Çaykur Rizespor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Diğer karşılaşmalarda Yukatel Kayserispor, ağırladığı Gaziantep ile 0-0 berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, puanını 42'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
GZT Giresunspor-Altay: 3-1
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-3
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0
İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: 1-3
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-1
Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1
Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK: 0-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-2
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: