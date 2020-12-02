Süper Lig'de 11'inci haftanın hakemleri açıklandı; derbiyi yöneten Tugay Kaan Numanoğlu'na maç verilmedi

Süper Lig'de 11. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta ne Süper Lig ne de TFF 1. Lig'de görev vermedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
4 Aralık Cuma:
19.30 Beşiktaş -Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
5 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray -Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar
6 Aralık Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
19.00 Yukatel Denizlispor- Fenerbahçe : Ali Palabıyık
7 Aralık Pazartesi:
19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa