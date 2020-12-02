Süper Lig'de 11'inci haftanın hakemleri açıklandı; derbiyi yöneten Tugay Kaan Numanoğlu'na maç verilmedi

Süper Lig'de 11. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta ne Süper Lig ne de TFF 1. Lig'de görev vermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:



4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş -Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray -Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

19.00 Yukatel Denizlispor- Fenerbahçe : Ali Palabıyık

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa