Süper Lig Avrupa'ya fark attı



Turkcell Süper Lig'de geride kalan 9 haftalık periyotta 10 teknik adamın görevine son verilmesinin yankıları halen sürerken, Süper Lig bu özelliğiyle birçok Avrupa ligini geride bıraktı.



Turkcell Süper Lig ile Avrupa liglerinin kalitesi tartışılırken, lig çok farklı bir alanda Avrupa liglerine fark attı. Teknik direktör komca konusunda hiçbir Avrupa liginin elimize su dökemeyeceğini 9 haftada 10 teknik adamın işine son vererek gösterdik.



Turkcell Süper Lig'de sezonun daha 9. haftası geride kaldı, ancak bu kadar kısa bir sürede görevinden istifa eden veya alınan teknik adam sayısı 10'a ulaştı.



Antalyaspor 2 kez, Konyaspor, Kocaelispor, Beşiktaş, Ankaragücü, Hacettepe, Denizlispor, Gençlerbirliği ve Bursaspor, şu ana kadar teknik direktör değiştiren takımlarımız oldu.



Tabii, sayı bu kadar yüksek olunca da başarıyla yanlarına yaklaşamadığımız Avrupa liglerine açık ara fark attık ve bu konumda liderliği ele geçirdik!

Turkcell Süper Lig'de özellikle de Türk teknik adamların gözünün yaşına bakılmazken; yaşanan 10 teknik adam değişikliğiyle Süper Lig, Avrupa'nın 5 önemli liginde yaşanan teknik adam değişikliğine yakın bir rakam yakaladı.



Şu ana kadar İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'da toplam 11 takım, teknik adam değişikliğine giderken; bu rakam, ligimizde yaşanan teknik adam kıyımının ne kadar uç noktada olduğunun açık bir kanıtı durumunda.



Teknik direktörlerinin uzun süre görev yapmasıyla ün kazanan İngiltere Premier Lig, teknik direktörlük değişikliği konusunda bu sezona hızlı başladı.

Ada'da şu ana kadar 4 kulüp teknik adam değişikliğine giderken; 11. haftası geride kalan ligde teknik direktörünü değiştiren kulüpler, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Portsmouth ve Westham United oldu.



İngiltere Premier Lig'in ardından en fazla teknik direktör değiştiren kulüp İtalya oldu.



10. haftası geride kalan Serie A'da şu ana kadar 3 kulüp, teknik adam değiştirirken, teknik direktörünü değiştiren kulüpler Palermo, Bologna ve son olarak Chievo oldu.



Avrupa'nın önde gelen 3 liginde ise teknik adam değişikliği sayısı 4 oldu. İspanya La Liga'da Osasuna ve Ersen Martin'in takımı Recreativo Huelva; Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach, Fransa Ligue 1'de de Nantes teknik adam değişikliğine giden takımlar oldular.



