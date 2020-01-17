Süper Lig 18 günlük aradan sonra bu akşam geri dönüyor

Süper Lig'de 18 günlük aranın ardından ikinci yarı heyecanı bu akşam saat 20.00'de oynanacak Ankaragücü-Konyaspor maçıyla başlıyor.
Süper Lig'in 18. hafta maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
19 Ocak Pazar:
13.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
Demir Grup Sivasspor'un lider durumda bulunduğu ligde puan tablosu şöyle:
Takımlar O G B M A Y AV P
1. DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 11 4 2 35 16 19 37
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 17 9 6 2 32 17 15 33
3. TRABZONSPOR 17 9 5 3 35 19 16 32
4. FENERBAHÇE 17 9 4 4 34 21 13 31
5. BEŞİKTAŞ 17 9 3 5 27 22 5 30
6. AYTEMİZ ALANYASPOR 17 8 5 4 31 16 15 29
7. GALATASARAY 17 7 6 4 23 15 8 27
8. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 17 6 6 5 32 22 10 24
9. GAZİANTEP FK 17 6 6 5 26 28 -2 24
10. GÖZTEPE 17 6 5 6 19 20 -1 23
11. YUKATEL DENİZLİSPOR 17 6 4 7 19 23 -4 22
12. ÇAYKUR RİZESPOR 17 6 2 9 17 27 -10 20
13. GENÇLERBİRLİĞİ 17 4 6 7 28 32 -4 18
14. KASIMPAŞA 17 4 3 10 26 34 -8 15
15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 17 3 6 8 15 24 -9 15
16. ANTALYASPOR 17 3 5 9 15 33 -18 14
17. MKE ANKARAGÜCÜ 17 2 6 9 15 34 -19 12
18. HES KABLO KAYSERİSPOR 17 2 4 11 16 42 -26 10