Süper Kupa'daki olayların bilançosu; 12 kişi yaralandı, 14 kişi gözaltında

Spor Toto Süper Ligin geçen sezon şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'yı kazanmak için Konya Büyükşehir Belediye Arena'da karşı karşıya geldi. Yeni sezonun ilk maç öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda 12 kişi yaralandı ve 14 kişi gözaltına alındı.

Doğah Haber Ajansı'ndan Tolga Yanık'ın haberine göre, Galatasaray’ın penaltı atışları sonucu kazandığı maç öncesi, stat çevresi ve Konya-Ankara karayolunun 60. kilometresinde, kente otobüslerle gelen taraftarlar arasında çıkan olaylarda 4’ü bıçaklanarak olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Olaylar, polisin biber gazı ve TOMA ile yaptığı müdahale sonucunda bastırıldı.

Yaralılar, ambulanslarla ve kendi çabalarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 14 yaralı, yapılan tedavileri ardından taburcu edildi.

Meşale atanlar da gözaltında

Stat içi ve maç sırasında Galatasaray taraftarları sık sık sahaya meşale atınca karşılaşma zaman zaman durdu. Sahaya meşale atanlar ve çıkan olaylara karıştığı öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu ve olaylara karışan diğer şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Balta, keser ve kuru sıkı tabanca bile vardı

Olaylar sırasında ve stada girişte ve araçlarda yapılan aramalarda balta, keser, döner bıçağı, kuru sıkı tabanca, pala ile çok sayıda sopa, tahta parçası ve meşaleler ele geçirildi.