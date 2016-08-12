Süper Kupa Galatasaray'ın

Beşiktaş ile Galatasaray, yeni sezon öncesi Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maç öncesi 15 Temmuz'daki darbe girişiminde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçın uzatma dakikalarında Hakan Balta ve Aurelien Chedjou (kk) golleri mücadeleyi penaltılara götürdü. Penaltı vuruşlarında Oğuzhan ve Atiba Muslera'yı geçemedi. Cenk ise topu dışarı yolladı. Galatasaray adına penaltıları kullanan Selçuk, Hakan Balta ve Tolga Ciğerci ağları havalandırınca, kupa Galatasaray'ın oldu.

Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş, mücadeleye Tolga, Beck, Necip, Marcelo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Kerim Frei, Tolgay, Olcay, Cenk 11'iyle çıktı.

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray ise maçta, Muslera, Linnes, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Sinan Gümüş, Sneijder, Bruma, Podolski'den oluşan kadroyla mücadele etti.

Beşiktaş'ta, transferi olay olan Gökhan Gönül, sakatlığı sebebiyle 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

Başlama vuruşundan önce, darbe girişiminde hayatını kaybedenler için kareografi yapıldı.

Maçtan önemli anlar

Maç Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

Galatasaray mücadeleye baskılı başladı. Sarı kırmızılıların baskısı pozisyon getirmedi.

7. dakikaya girilirken Beşiktaş oyunda dengeyi sağladı.

9. dakikada Tolgay Arslan'ın vuruşu savunmaya çarparak taca çıktı.

10. dakikada Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Bruma sol kanattan sürüklediği atakta yaptığı vuruş dışarı çıktı.

13. dakikada savunmanın hatalı pasında araya giren Cenk Tosun, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı kaleci, Beşiktaş'ın forvetine vuruş izni vermedi.

16. dakikada ikili mücadele sırasında ayağını fazla kaldıran Podolski, Kerim Frei'a faul yaptı. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Podolski'nin müdahalesinden sonra yerde kaldı. Sahada ufak çaplı bir gerginlik yaşandı. Pozisyonun ardından tepki gösteren Cenk Tosun ile Podolski arasında tartışma yaşandı

22. dakikada, Bruma'nın 25 metreden çektiği şutu Tolga kurtardı.

26. dakikada Galatasaray tribünlerinde yakılan meşaleler ve atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun 4 dakika duraksadı.

33. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerim Frei'a yapılan müdahalede hakem faul düdüğünü çaldı. Oğuzhan'ın zor pozisyonda kaleye gönderdiği topu Muslera güçlükle çeldi.

39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tosiç yerde kaldı. Penaltı beklentisine hakem Mete Kalkavan yanıt vermedi. Maçın yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyon için "Çok net penaltı" dedi

43. dakikada Galatasaray'ın Alman yıldızı Podolski kendini yere bıraktı. Sahayı terk eden başarılı oyuncunun yerine yeni transfer Eren Derdiyok oyuna girdi.

İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

45+2. dakikada Cenk'in sol çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı. Galatasaray'da ilk yarının sonundaki Podolski - Eren değişikliği haricinde aynı kadroyla sahaya çıktı. Beşiktaş'ta ise Kerim Frei yerini Ricardo Quaresma'ya bıraktı.

53. dakikada maçın en net poziyonu yaşandı. Sağ kanatta topla buluşan Olcay'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk'in vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

56. dakikada Quaresma'nın vuruşunda top Muslera'da kaldı.

Dakikalar 68'i gösterirken maçtaki tempo iyice düştü.

70. dakikada Sneijder'in sol çaprazdan içeriye verdiği pasa Necip'in ters vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

71. dakikada Sneijder'in kullandığı kornere kafa vuruşu yapan Chedjou topu dışarı yolldı.

Tempo yükseliyor... 73. dakikada Bruma sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi. Boş durumda olan Eren'e verdiği pasta Tolga yatarak topu kontrol etti.

75. dakikada Sinan Gümüş'ün düşürülmesiyle serbest vuruş kazanan Galatasaray'da topun başına Hollandalı yıldız Sneijder geçti. Sneijder'in 30 metreden vuruşunda top direği yalayarak auta çıktı.

88. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ömer Şişmanoğlu penaltı noktasındaki Cenk Tosun'u gördü. Cenk'in vuruşunda Muslera inanılmaz bir kurtarış yaptı.

Maçın normal süresine 3 dakika eklendi.

Maç uzatmalara gitti, Süper Kupa'nın sahibi uzatmalarda belli olacak. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazsa, penaltı vuruşlarının galibi kupayı müzesine götürecek.

Mete Kalkavan'ın düdüğüyle uzatma dakikaları başladı.

Uzatmalarda ilk şut Galatasaray'dan geldi. 94. dakikada Sneijder uzaklardan yokladı ama çerçeveyi tutturamadı

97. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sağ kanada gönderdiği topta Quaresma'nın volesi az farkla dışarı çıktı.

GOOOOOOOOOOOLLLL.... Sneijder sağ kanattan serbest vuruşu kullandı. Hakan Balta'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

105. dakikada Ricardo Quaresma'nın 25 metreden kullandığı serbest vuruşta 90'a giden topu Muslera kurtardı.

106. dakikada Tosiç 2 metreden topu kaleye gönderemedi.

Uzatmaların ikinci yarısı başladı.

GOL GOL GOL GOL GOL GOL.... 109. dakikada Quaresma'nın kafa vuruşunda Chedjou topa müdahale etmek istedi ancak ters vuruşu Muslera'yı yanılttı ve Beşiktaş eşitliği sağladı.

Süper Kupa'nın sahibini penaltı vuruşları belirleyecek.

9 yıl sonra rakip oldular

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2006'dan bu yana gerçekleştirilen ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir sezon önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibinin mücadelesine sahne olacak. 2015-2016 sezonunda ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, 9 yıl sonra bu organizasyonda birbirlerine rakip oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetti.

Son 10 yılın Süper Kupa şampiyonları

2015-2016 - Galatasaray 1-0 Bursaspor

2014-2015 - Fenerbahçe 0-0 (3-2, pen) Galatasaray

2013-2014 - Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

2012-2013 - Galatasaray 3-2 Fenerbahçe

2011-2012 - Fenerbahçe - Beşiktaş (İPTAL)

2010-2011 - Bursaspor 0-3 Trabzonspor

2009-2010 - Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe

2008-2009 - Galatasaray 2-1 Kayserispor

2007-2008 - Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

2006-2007 - Galatasaray 0-1 Beşiktaş

Galatasaray ile Beşiktaş, şu ana dek Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Süper Kupaların finallerinde 12 kez rakip oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bu eşleşmelerde 7 kez Beşiktaş'a üstünlük kurarken, siyah-beyazlılar ise 5 kez rakibine geçerek kupaları müzesine götürdü.

Finallerde Galatasaray, ilk 6 maçta Beşiktaş'a üstünlük sağlayarak kupaları kazandı. İki takım arasında son 6 finalin 5'inde ise siyah-beyazlı ekip, rakibine üstünlük kurdu. Bu son 6 finalde Galatasaray, sadece bir kez Beşiktaş'ı geçerek kupayı elde etti.

Şenol Güneş: Kazanmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Galatasaray'ın kadro yapılanmasının iyi olduğunu ifade eden Güneş, "Bu yıl da oldukça iyi oyuncular aldılar. Sezona renk katacaklarını düşünüyorum. Geçen sezona kötü başlamışlardı ama daha sonra toparladılar ve kupa şampiyonu oldular. Biz de iyi bir takımız. Geçen sezon şampiyonluğu hak ettik." diye konuştu.

Dostluğun ve kardeşliğin öne çıktığı bir dönemde, kupa maçında iki takımın güzel futbolunu görmek istediklerini anlatan Güneş, şunları söyledi: "Herkesin sevgi havuzuna bir takım değerler katmasını bekliyoruz. Yarın bu anlayışla sahaya çıkacağız. Güzel bir futbol sonucunda kupayı kazanmak istiyoruz."

Riekerink: 3 kupaya da talimiz

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Beşiktaş ile oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısında konuştu.



Beşiktaş maçının kendileri için büyük bir test olduğunu dile getiren Riekerink, "Takım olarak hedefimiz 3 kupayı kazanmak bu sezon… En öncelikli hedefimiz şampiyon olmak. Hedefimiz kesinlikle bu kupayı kazanabilmek. Kariyeriniz bittikten sonra yanınıza kar kalan kazanacağınız kupalar olur. Bunun için en güzel örnek kaptanımız Selçuk. Çok kaliteli, kupalar kazanmış bir oyuncu. Eren antrenmanlara başladı bizimle. Cavanda yeni başladı, yüzde yüz hazır değil. Tolga daha fit durumda. Yarın göreceğiz bunların hangisi kadroda olacak veya hangisi olmayacak. Martin iyileşti. Hakan yüzde yüz hazır diyemeyiz. Yarın maç saatine kadar beklenilecek bu karar için; ama daha iyi durumu." diye konuştu.