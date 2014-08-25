'Süper Kupa'da ibre az da olsa Fenerbahçe'den yana'

Eski futbol ve antrenör olan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde favoriyi açıkladı. Dilmen, “Geçen yıl Süper Kupa favorisi Galatasaray iken bugün bu nedenlerden dolayı ibre az da olsa Fenerbahçe'den yana. Ama bu direk favori olduğunu göstermiyor” dedi.

Sabah gazetesinde yer alan röportaj şöyle:

Süper Kupa'da hangi takımı galibiyete daha yakın görüyorsunuz?

Oturmuş kadroya sahip F.Bahçe ile diğer tarafta yeni teknik direktörlü ve iki yıl üst üste kazandığı için güvenli bir Galatasaray var. Muhtemelen bir format değişikliği olacak Drogba olmadığı için. Sneijder'in hazır olup olmama kuşkusu var. F.Bahçe'nin 11'ini bugün yazabiliriz ama Galatasaray'ın acabalarla dolu birkaç mevkisi var. Geçen yıl Süper Kupa favorisi Galatasaray iken bugün bu nedenlerden dolayı ibre az da olsa Fenerbahçe'den yana. Ama bu direk favori olduğunu göstermiyor.

Şifre: Topa sahip olmak

Fenerbahçe hazırlık maçlarında Galatasaray'a oranla daha güçlü ekiplerle oynadı. Bu durum derbiye nasıl etki eder?

Bu biraz önce söylediğim sebeplerden biri olamaz. Ayrıca böyle sıcak havalarda ilk kez oynayacakları yüksek tempolu maçlarda pas yapan takım rakibi koşturup daha ekonomik oynayacağı için avantajlı olur. Aslında maçın şifresi de topa sahip olmak. Ama tabii ki kırmızı kart olursa, böylesine temposu yüksek maçlarda eksik kalan takımın maçı çevirmesi zorlaşır.

Bu maç başlangıç olmalı

Süper Kupa'nın Manisa'da oynanacağının açıklanmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen 19 Mayıs Stadı'nın zemini dev maça hazır gibi görünmüyor. Bu durum maça ne derece etki eder?

Bu maça hazırlanış demek ki kötü. Zemini görmediğim için yorum yapmam doğru değil. Zaten iki kulüp maksimum seviyede maçı germeye devam ediyor. Maçtan 24 saat önce bu kapışma zeminin de ötesinde sıkıntılar doğurabilir. Kaldı ki Süper Kupa'nın bu yılki en güzel yönü Soma. O günlere dönüp baktığımızda Allah rahmet eylesin ölen kardeşlerimizin acısını hep paylaşmak istedi Türkiye. Ama iş ne zaman futbol sahasına geldi o zaman tribünler boş kaldı. En son örnekler Atletico Madrid maçında 12 bin beleşçi, Kadıköy'deki turnuvada boş tribünler. Duygusal bir maç. Soma'daki hayatını kaybeden insanların adına bir fair-play başlangıcı olması lazım. Ama maalesef bunu şu ana kadar göremedik. İki takım hocasının da olumlu yaklaşımına rağmen.

Kulübeler sonucu belirler

İki takım adına maçta sonucu belirleyecek isimler kimler olur?

Maçın kilit oyuncularının teknik adamlar ve kulübedeki yedekler olacağını düşünüyorum. Maç çok sıcak bir havada oynanacak. Kenardan gelecek oyuncuların performansı olumlu ya da olumsuz etkileyecek.

Dilmen'den satır başları

Fenerbahçe'nin sadece Diego'yu transfer etmesi yeterli. Bundan sonraki süreçte sahadaki 5 yabancı ile ilgili kararlar İsmail Kartal'ın başını ağrıtacaktır. Rotasyonlarda zaman zaman psikolojik problemler olacaktır. Kartal'ın da bunların üstesinden gelebilmesi lazım. Bu yıl Beşiktaş ve Trabzon da çok tehlikeli. Galatasaray kapalı kutu. Ben Türk futbolunda genel olarak tehlikeyi tribünlerde görüyorum. Bu sezon Anadolu'da tribünlerin boş olacağına inanıyorum. İnşallah yanılırım. Ben Slaven Bilic'i çok beğeniyorum. Tribüne oturduğumda yukarıdan baktığımda hatta televizyondan izlediğimde bir futbol takımı görüyorum. Bir kere organizasyonu mükemmel bir takım. Bu yıl biraz daha fizikli oyuncu sayısını artırdılar. Stat dezavantajına rağmen şampiyonluk şanslarını geçen yıldan çok daha fazla görüyorum. Prandeli'nin çok iyi bir CV'si var. İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak geliyor. Altını bir çizelim. Honduras veya Kenya falan değil yani. Bekleyip göreceğiz, izleyeceğiz. Hakemlerin işi de bu sene kolay değil. Yıldız, uzay savaşları hakemleri baskı altında tutacak. Zekeriya ağabeyin de işi kolay değil. Bence biraz da kendi zorlaştırıyor. Güzel bir röportajı vardı, okudum ama bir yere takıldım. Bir başkan kendisini aramış ve o da suratına kapatmış. Eğer 4 büyüklerden birinin başkanına yaptıysa bilmem! Trabzonspor geçtiğimiz yıllara nazaran daha doğru transferler yapıyor. Tok bir takım görüntüleri var. İyi bir teknik adam aldılar. Çok da iyi bir santrfor aldılar. Yeter ki o top rakip ceza alanına gelsin. Trabzon'un geçen seneden en az 10 puan fazla alacağını düşünüyorum. Yani şampiyonluk yarışı bu sene çetin.