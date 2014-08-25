G.Saray ile F.Bahçe sezonun ilk kupası için Manisa'da

Galatasaray ile Fenerbahçe Türkiye Süper Kupası’nda bu akşam karşı karşıya gelecek. Soma faciasında yakınlarını kaybeden ailelere yardım için Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak maçın gelirleri ailelere verilecek.

Sezonun açılış derbisinde ağları önce sarsan tarafın kupayı kaldırma şansı çok yüksek... Fenerbahçe son 10 yıldaki 23 kapışmada 12 kez ilk golü atıp, 11 defa güldü. F.Bahçe, bir karşılaşmada öne geçip sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertliler hazırlık maçlarında duran toplarda çok etkiliydi. Galatasaray, 8 mücadelede birinci golü buldu ve bunların 5’ini kazandı. G.Saray, özel karşılaşmalarda rakiplerini hep ceza sahasından vurdu. Aslan, yine hazırlık kampı döneminde duran toplarda zaaflar yaşadı.

STAT: Manisa 19 Mayıs



HAKEM: M. Kamil Abitoğlu



SAAT: 20.30



YAYIN: ATV

FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Alves, Bekir, Caner, M. Topal, Meireles, Alper (Emre), Kuyt, Sow, Emenike

Takım değeri: 134.4 milyon Euro

GALATASARAY: Muslera, Veysel, Semih, Chedjou, Telles, Olcan, Selçuk, Melo, Yasin, Sneijder, Burak

Takım değeri: 162.9 milyon Euro

Bir derbiden çok daha fazlası

Hürriyet’teki habere göre, hem sezon açılışı, hem yeni hocaların ilk zor sınavı, hem de ucunda Süper Kupa zaferi olan bir maç... Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam Manisa’da tarihlerinde 378. kez karşılaşacak. Ezeli rekabetin yakın geçmişine göz attığımızda, bu akşamki derbiye ışık tutmak mümkün... Fenerbahçe ve Galatasaray arasında son 10 yıldaki 23 derbide ilk golü atanın kazanma oranı yüzde 80... Kanarya, 10 yıldaki 23 maçta 12 kez ilk golü atıp, 11 defa güldü. Fener, tek mücadelede ise öne geçip sahadan 2-2’lik skorla ayrıldı. Cimbom ise, 8 mücadelede birinci golü bulsa da, 5 galibiyet aldı. Galatasaray, üstünlük kurduğu 3 derbide galibiyeti Fener’e kaptırdı.

Duran toplara dikkat

İKİ takımın hazırlık döneminde oynadığı karşılaşmalar tabii ki sezon için net mesajlar vermez. Ancak bu mücadeleler mercek altına alındığında çarpıcı noktalar ortaya çıkıyor. Öyle ki Fenerbahçe, 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Kanarya duran toplar ve uzaktan şutlarla sonuca gitti. Bu akşam da duran toplar maçın kaderini etkileyebilir.

Ceza alanında kükrüyor!

Galatasaray ise sezon öncesi 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Cimbom genel olarak ayağa pasla hızlı bir futbol oynama ve rakibi yıpratmaya yönelik oynama çabasındaydı. Aslan, neredeyse her maçta ceza sahası içinde yarattığı tehlikelerle sonuca gitti. Karşılaştıkları ekiplerin yakaladığı duran top fırsatlarında ise zaaflar yaşamaları dikkat çekti.

Biri uzak, diğeri yakından vurdu!

İKİ takımın hazırlık döneminde oynadığı maçlar göz önüne alındığında, çarpıcı noktalar ortaya çıkıyor. Öyle ki Fenerbahçe, 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Kanarya duran toplar ve uzaktan çekilen şutlarla sonuca gitti. Bu gece de duran toplar maçın kaderini etkileyebilir.

Galatasaray ise 5 özel maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Cimbom genel olarak oyunu rakip alana yıktı. Aslan, ceza sahasında yarattığı tehlikelerle sonuca gitti. Karşılaştıkları ekiplerin yakaladığı duran top fırsatlarında ise zaaflar yaşamaları dikkat çekti.

Son maç 41 dakika oynandı!

Derbi öncesi dikkat çeken bir başka anekdot daha var... Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son maçta toplam 45 kez faul yapıldı. Fenerbahçe 28 kez, Galatasaray 17 kez faul yaparken top oyunda sadece 41 dakika 35 saniye kaldı. İki ekip arasındaki son 21 maçta hakemler, tam 22 kez kırmızı kartına başvurdu. Son 21 karşılaşmada en çok ihraç edilen oyuncular ise Volkan Demirel (2) ve Fenerbahçe’nin eski stoperi Diego Lugano (3) oldu.

Soma için 36 yıl sonra bir ilk...

Süper Kupa finali bugün Manisa 19 Mayıs Stadı’nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak. Karşılaşmanın hasılatı, Soma’daki maden faciasında yaşamını yitiren işçilerin ailelerine bağışlanacak. İki ezeli rakip, 36 yıl aradan sonra bir pazartesi günü karşılaşacak. İki takım en son 14 Ağustos 1978 Pazartesi günü TSYD Kupası maçında karşılaşmış ve mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 galip bitirmişti. İki takım pazartesi günleri 9 kez karşılaşırken Fenerbahçe 5 kez, Galatasaray 3 kez kazandı. 1 maç ise berabere sona erdi.

İki hoca da siftah peşinde

Hem çiçeği burnunda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hem de Galatasaray’ın yeni hocası Cesare Prandelli, ilk kez bir F.Bahçe-G.Saray derbisinde takımlarının başında sahaya çıkacak.

Herkes para verip girecek

Süper Kupa finaline yöneticiler ve gazeteciler de para vererek girecek. Böylece Soma’da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren işçilerin yakınlarına daha fazla para yardımı yapılması sağlanacak. Ağustosta Fenerbahçe daha üstün.

F.Bahçe ile Galatasaray, ağustos ayında 46 kez karşı karşıya geldi. Oynanan 46 maçta F.Bahçe 19 kez, G.Saray 14 kez kazandı. Diğer 13 maçta ise eşitlik bozulmadı. İki takım ilk kez 25 Ağustos tarihinde karşı karşıya gelecek. Son 10 maçta ise Cimbom, Kanarya’ya galibiyetlerde 5’e 3 üstünlük kurdu. 2 maç berabere bitti.

Sow: Hücumdaki büyük silah

Moussa Sow, bu akşam Fenerbahçe’nin en büyük gol silahlarından olacak. Sow geride kalan sezonda 35 maçta 16 gol atıp, 8 asist yaptı.

Sneijder: Büyük maçların adamı

Hollanda ile Dünya Kupası’nda harikalar yaratan büyük maçların yıldızı Sneijder, geçen sezon 42 maçta 17 gol ve 9 asistlik katkı yaptı.

Ezeli rekabette rakamlar

F.Bahçe’nin ezeli rekabette G.Saray ağlarına 526 gol attı

Cimbom’un, sarı lacivertlilere şimdiye kadar attığı gol sayısı 478

F.Bahçe, 1942-46 arası Galatasaray’a 18 maçta yenilmedi.

G.Saray, 1909-13 arası F.Bahçe’yi üst üste 7 maçta yendi.

Aslan, son 3 sezondaki 18 derbi maçında (Beşiktaş da dahil) 3 kez mağlup oldu.

378. randevu







F.Bahçe galibiyeti: 143



G.Saray galibiyeti: 121



Beraberlik: 113

İzdiham ve zafer sözü

F.Bahçeli Webo, Kadlec ve Mehmet Topuz, Süper Kupa finali öncesi dün İzmir’de taraftarlarla buluştu. Balçova Agora AVM’deki Fenerium Mağazası’na gelen üç futbolcu, yoğun izdihamla karşılandı. Oyuncular, Süper Kupa sözü verdi.

G.Saray’ın hocası Prandelli, Fenerbahçe karşısında takımın bir arada olması adına kafileye tüm futbolcuları aldı. Sakat olan Hamit’le kadroya giremeyecek olan Umut Gündoğan ile birlikte sezon açılışında kadro dışı bırakılıp daha sonra affedilen Gökhan Zan da Manisa’ya götürüldü.