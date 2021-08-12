Süper Kupa'nın sahibi Chelsea oldu

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal, Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için kozlarını paylaştı. Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde oynanan ve 120 dakikası 1-1 sona eren maçı İngiliz ekibi Chelsea penaltılarla kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

46. Süper Kupa sahibini buldu. Rakibini Belfast'ta oynanan maçı seri penaltı atışlarıyla Chelsea kazandı.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada Chelsea'nin golünü 27. dakikada Hakim Ziyech atarken Villarreal'in golü 73. dakikada Moreno'dan geldi.



Rakibine seri penaltı atışları sonrasında 6-5'lik üstünlük sağlayan Chelsea kupanın sahibi oldu.

Kepa hamlesi

Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Villarreal ile oynanan UEFA Süper Kupası'nda flaş bir değişiklik yaptı. Maçın normal süresi 1-1 biterken uzatmalara geçildi. Mücadele boyunca etkili olan kaleci Mendy'i 120. dakika bitmek üzere iken değiştiren Tuchel oyuna yedek kaleci Kepa'yı soktu.

İspanyol kaleci Kepa'da iki kez penaltı kurtarıp Chelsea'nin UEFA Süper Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

Stat: Windsor Park

Hakemler: Sergei Karasev, Igor Demeshko, Maksim Gavrilin (Rusya)

Chelsea: Mendy (Dk. 119 Kepa), Zouma (Dk. 66 Christensen), Chalobah, Rudiger, Hudson-Odoi (Dk. 82 Azpilicueta), Kante (Dk. 65 Jorginho), Kovacic, Alonso, Ziyech (Dk. 43 Pulisic), Havertz, Werner (Dk. 65 Mount)

Villarreal: Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Dk. 58 Estupinan), Trigueros (Dk. 71 Gomez), Capoue (Dk. 70 Gaspar), Alberto Moreno (Dk. 85 Morlanes), Pino (Dk. 91 Mandi), Dia (Dk. 86 Raba), Gerard Moreno

Goller: Dk. 27 Ziyech (Chelsea), Dk. 73 Gerard Moreno (Villarreal)

Sarı kartlar: Dk. 45 Rudiger (Chelsea), Dk. 61 Pino, Dk. 119 Raba (Villarreal)