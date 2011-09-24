-Süper Kupa Maliye Milli Piyango'nun ANTALYA (A.A) - 24.09.2011 - Erkekler Hentbol Süper Kupası maçında Maliye Milli Piyango, Beşiktaş'ı 25-24 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. 2010-2011 sezonunda hem Süper Lig'de şampiyon olan hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, kupa finalinde mücadele ettiği Maliye Milli Piyango ile Süper Kupa'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin başında oyunun kontrolünü eline geçiren Beşiktaş, devreyi 13-10 galip tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarının sonunda Maliye Milli Piyango, rakibini bir sayı farkla yenmeyi (25-24) başardı. Maçın ardından düzenlenen törende, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu ile Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen, Süper Kupa'yı Maliye Milli Piyangolu oyunculara verdi. Salon: Süleyman Evcilmen Spor ve Sergi Salonu Hakemler: Kürşad Erdoğan xx, İbrahim Özdeniz xx Beşiktaş: İbrahim x (Altuğ xx), Ömer xx 3, Bülent x 1, Zelic x 1, Utku x, Oğuzhan x 1, Ramazan xx 7, Uğur x 1, Victor xx 7, Şenol x 1, Ümit xx 2, Kerem x, Valeri x, Okan x Maliye Milli Piyango: Coşkun x (Yunus xxx), Alp Eren xx 3, Can xx 3, Taner xxx 6, Tuğrul xx 2, Mikail xx, Mert Güven xx 3, Yiğit x, Uğur xx, Mert Makasoğlu x, Recep xxx 4, Cavit xxx 4, Anıl x Devre: 13-10 (Beşiktaş lehine) İki dakika cezası alanlar: Uğur, Can, Mikail, Alp Eren (Maliye Milli Piyango), Ümit, Okan, Ömer (Beşiktaş)