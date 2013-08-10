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Spor

Süper Kupa maçı öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe’de kadrolar belli oldu

Süper Kupa maçı öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe'de Kayseri'ye götürülecek oyuncular belli oldu. Yeni sezonun ilk derbisinde, iki takım da ideale yakın bir kadroyla sahada olacak

10 Ağustos 2013 22:33

 

Spor Toto Süper Lig 2012-2013 sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası 2012-2013 sezonu Şampiyonu Fenerbahçe arasında yarın akşam saat 20.30’da Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Süper Kupa finalinde iki takımın 18 kişilik kadroları belli oldu.

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden Fenerbahçe kafilesini açıkladı.

 

Galatasaray'da yıldızlar kadroda

 

İşte Galatasaray'ın Fenerbahöe maçı kadrosu:

Fernando Muslera, Eray İşcan - Gökhan Zan, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Semih Kaya, Emmanuel Eboue - Felipe Melo, Hamit Altıntop, Ceyhun Gülselam, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Kazım Kazım, Erman Kılıç, Yekta Kurtuluş, Emre Çolak, Nordin Amrabat, Didier Drogba, Burak Yılmaz, Umut Bulut.

 

Fenerbahçe'de Emenike yok

 

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Galatasaray maçı için Kayseri'ye götürülecek futbolcular açıklandı. Kadroda, Spartak Moskova'dan transfer edilen Emmanuel Emenike'nin yer almaması dikkat çekti.

İşte Kayseri'ye götürülecek futbolcular:

Mert Günok, Serkan Kırıntılı, Michal Kadlec, Serdar Kesimal, Hasan Ali Kaldırım, Bekir İrtegün, Bruno Alves, Mehmet Topuz, Caner Erkin, Alper Potuk, Cristian Baroni, Emre Belözoğlu, Salih Uçan, Selçuk Şahin, Mehmet Topal, Dirk Kuyt, Moussa Sow, Pierre Webo.

 

Kayseri'de oynanacak mücadeleyi, FIFA kokartlı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

 

Galatasaray Emirates prestiji ile geliyor

 

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezona da hızlı gireceğinin sinyallerini İngiltere'nin başkenti Londra'da, Arsenal'in ev sahipliğinde oynanan Emirates Cup'ta verdi. Turnuvanın ilk maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu 1-0 yenmeyi başaran Galatasaray, son maçında İngiliz devi Arsenal ile karşı karşıya geldi. Theo Walcott'un golüyle 1-0 yenik duruma düşen Galatasaray, ikinci yarıda yıldız oyuncusu Didier Drogba'nın ayağından bulduğu 2 golle İngiliz temcilsini yenerek Emirates Cup'ın sahibi oldu.

 

Fenerbahçe'de gündem Şampiyonlar Ligi

 

Yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe'de bir numaralı gündem maddesi sarı lacivertlilerin Uluslararası Spor Mahkemesi CAS'ta görülecek futbolda şike iddiasıyla ilgili dava olacak. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımını 1-1 ve 3-1'lik skorlarla geçen Fenerbahçe, Play Off turunda ise İngiliz devi Arsenal ile eşleşti. Sarı lacivertlilerin Arsenal'i elemesi ve 28 Ağustos'ta açıklanacak CAS kararının olumsuz olmaması halinde Fenerbahçe bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazanacak.

 

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