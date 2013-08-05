Süper Kupa’yı hakem Bülent Yıldırım yönetecek

11 Ağustos Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak Süper Kupa Maçı'nda Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında 11 Ağustos Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Süper Kupa maçını, FIFA kokartlı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Bülent Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Karşılaşmada Serkan Gençerler dördüncü hakem olarak görev alırken, ilave yardımcı hakemlik görevini İlker Meral ve Mustafa İlker Coşkun yapacak.

İlk kez Süper Kupa’da

Türkiye'nin FIFA kokartlı 7 hakeminden biri olan Bülent Yıldırım, 1 Ocak 2011'de UEFA'nın Premier kategori hakemliğine yükseltildi. 2010-2011 sezonunda Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 2011-2012 sezonunda da Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finallerini yöneten Bülent Yıldırım, ilk kez bir TFF Süper Kupa maçında düdük çalacak.