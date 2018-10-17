Süper Kupa, Galatasaray'ı yenen Ekaterinburg'un

UMMC Ekaterinburg, Galatasaray'ı 79-40 mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı 3. kez müzesine götürdü.

Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu UMMC Ekaterinburg ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın sahibi Galatasaray, Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki DIVS Spor Salonu'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım, ilk çeyreği 22-8 önde tamamladı. Fakat sarı-kırmızılılar, devre arasına gidilirken farkı 8 sayıya (38-30) indirdi.

Üçüncü periyodu 60-36 üstünlükle tamamlayan UMMC Ekaterinburg, son 10 dakikada potasında yalnızca 4 sayı gördüğü maçı 79-40 kazandı.

UMMC Ekaterinburg böylece 2013 ve 2016'dan sonra kupayı 3. kez müzesine götürdü.