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Spor

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

TFF Süper Kupa müsabakasını Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek

18 Ağustos 2014 15:53

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek.

Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray arasında 25 Ağustos Pazartesi günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek.

Abitoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Palabıyık olurken,  ilave yardımcı hakemlik görevlerini ise Tolga Özkalfa ve Çağatay Şahan yürütecek.

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