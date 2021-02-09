Süper Kupa finalinde sahaya atlayan YouTuber "Deli Mi Ne?" 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı

İstanbul'da oynanan 2019 UEFA Süper Kupa karşılaşmasının 14. dakikasında tribünden atlayan "Deli Mi Ne?" YouTube kanalının sahibi Faster Abdü olarak bilinen Ali Abdüsselam Yılmaz, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YouTube kanalına video çekmek için sahaya girdiği iddia edilen Yılmaz ve tribünlerden o anların görüntüsünü çeken kendisi gibi YouTuber olan arkadaşları Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman sonraki gün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ali Abdüsselam Yılmaz, savcılıkta verdiği ifadede maçın heyecanıyla kendisini sahaya attığını söylemişti.

Şüpheliler hakkında emniyette ‘futbol müsabakalarında seyirden men cezası' verilmişti.

3 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen yıl konuyla ilgili iddianame hazırlamıştı. Savcılık, Yılmaz hakkında ‘yasak alanlara girme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman hakkında ise, ‘suça yardım' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edilmişti.

YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ile beraberindeki 3 kişi hakkında açılan dava bugün sonuçlandı.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Yılmaz'a ‘yasak alanlara girme' suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Youtuber'ın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 1 yıl 8 aya indiren mahkeme, verilen hükmün açıklanmasına geri bıraktı. Mahkeme ayrıca Yılmaz'ın bir yıl süreyle spor müsabakalarına girmesinin yasaklanmasına hükmetti.

Mahkeme, diğer sanıklar Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman'ın beraatine karar verdi.