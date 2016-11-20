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Spor

Süper Enduro'da İzzet Kazdal'ın zaferi

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı İznik'te yapıldı

20 Kasım 2016 21:06

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2016 yarış takvimine bu sene giren Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı tamamlandı.

Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli Er Meydanı'nda toplu start alan yarışlarda 54 enduro sporcusu, zorlu engelleri zamana karşı aşmaya çalıştı. Yarışlar, enduro prestij (EP), enduro usta (EU), enduro hobi (EH), enduro gençler (EG), enduro veteran (EV), trial (ET) ve enduro kadınlar (EK) sınıflarında yapıldı.

"SuperEnduro GP"de İzzet Kazdal birinci olurken, Rafet Karakuş ikinci ve İslam Yıldız da üçüncü oldu. Yarışa katılan tek bayan yarışçı Nazire Güven de seyircilerin takdirini topladı.

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Süper EnduroMotosiklet Federasyonuİzzet Kandal

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