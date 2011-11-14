T24 LogoT24 Logo
Politika

'Süper Cobra'nın onay süreci tamamlandı!

ABD Kongresi, Amerikan deniz piyadelerinin envanterinden Türkiye'ye 3 adet AH-1W ''Super Cobra'' taarruz

14 Kasım 2011 02:00

T24 - ABD Kongresi, Amerikan deniz piyadelerinin envanterinden Türkiye'ye 3 adet AH-1W ''Super Cobra'' taarruz helikopteri satışını onayladı. 



ABD yönetimi, sözkonusu satışla ilgili olarak 28 Ekim'de Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu. Mevzuata göre, bir NATO müttefikine silah satışı konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulunulmasından sonraki 15 gün içerisinde, Kongre'nin satışın engellenmesi veya teklifin yeniden düzenlenmesine yönelik bir tasarı geçirmemesi halinde, bu satışlar otomatikman onaylanmış oluyor.

Türkiye'ye, aralarında Super Cobra helikopterlerinin de olduğu 111 milyon dolar değerindeki askeri teçhizat satışı konusunda da bu 15 günlük sürenin hafta sonunda dolması ve bu sürede Kongre'de aleyhte bir tasarının kabul edilmemesiyle birlikte, satışa ilişkin Kongre'deki onay süreci tamamlanmış oldu. Helikopterlerin şimdi, teknik sürecin tamamlanmasının ardından birkaç ay içerisinde Türkiye'ye teslim edilmesi öngörülüyor.

Demokrat Kongre üyeleri Shelley Berkley ile Eliot Engel'in başını çektiği bir grup Temsilciler Meclisi üyesi, bu ay başında, sözkonusu satışı engellemek için Kongre'ye ''ortak karar tasarısı'' sunmuş, ancak 15 günlük sürenin dolması nedeniyle bu girişim sonuçsuz kalmış oldu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24