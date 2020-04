Super Bowl 54: Amerikan futbolunun en büyüğü Chiefs oldu, JLo ve Shakira'nın devre arası şovu geceye damga vurdu

T24 Dış haberler

Kansas City Chiefs, oyun kurucu Patrick Mahomes önderliğinde San Francisco 49ers'ı devirerek dünyanın en çok izlenen spor müsabakalarından Super Bowl'u kazandı ve Ulusal Futbol Ligi'nin yeni şampiyonu oldu.

Florida'daki Hard Rock Stadium'da oynanan Amerikan futbolu sezonunun final karşılaşmasında Chiefs, rakibini 31-20'lik skorla geçerek Vince Lombardi Kupası'nın yeni sahibi oldu.

4. çeyreğe 10 puan geride başlayan Kansas ekibi, Mahomes'un son 15 dakikadaki güçlü performansı sayesinde kısa süre içinde üç touchdown bularak 50 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi.

Geçen sene ligde MVP (En Değerli Oyuncu) ödülünü kazanan en genç oyuncu olan Mahomes, bu sefer de en genç Super Bowl MVP'si oldu.

Her Super Bowl'da olduğu gibi bu sefer de birçok kişi devre arası şovu ve milyon dolarlara verilmiş reklamları izlemek için ekran başına geçti.

Geceye Shakira ve Jennifer Lopez'in devre arası şovu damga vurdu. İkili sahnede "Whenever, Wherever," "Hips Don't Lie," "Jenny from the Block," "Ain't it Funny" ve "Get Right" gibi hit parçaları seslendirdi. LeBron James'ten Lady Gaga'ya birçok isim JLo ve Shakira'yı performansları için tebrik etti.