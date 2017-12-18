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Spor

Süper bilgisayar Bayern Münih-Beşiktaş maçının skorunu verdi

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'ndaki eşleşmelerinin belli olmasının ardından İngiltere'de bir internet sitesi süper bilgisayara sonuçları merakla beklenen maçların skorlarını tahmin ettirdi

18 Aralık 2017 13:34

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) Şampiyonlar Ligi\'nde Son 16 Turu\'ndaki eşleşmelerinin belli olmasının ardından İngiltere\'de bir internet sitesi süper bilgisayara sonuçları merakla beklenen maçların skorlarını tahmin ettirdi. 
Bayern Münih-Beşiktaş eşleşmesini de tahmin eden süper bilgisayar, Alman ekibinin turu geçeceğini tahmin etti. Bayern Münih\'in sahasında 20 Şubat\'ta oynanılacak olan ilk maçı 3-0 Alman ekibinin kazanacağını tahmin eden süper bilgisayar, Vodafone Park\'ta oynanılacak olan 2\'inci maçta ise takımların 1-1 berabere kalacağını tahmin etti. Süper bilgisayar toplamda 4-1\'lik skor ile Bayern Münih\'in Beşiktaş\'ı eleyeceği tahmininde bulundu. 
Şampiyonlar Ligi\'nde Son 16 Turu\'ndaki en önemli eşleşmelerden olan Real Madrid-PSG maçı için ise süper bilgisayar Real Madrid\'in 2-1 ve 2-2\'lik skor ile Fransız temsilcisi PSG\'yi eleyeceğini tahmin etti. 
Süper bilgisayar\'ın Şampiyonlar Ligi\'nde Son 16 Turu tahminleri şu şekilde:
Bayern Munich 4 - 1 Besiktas
1\'inci maç: Bayern 3 - 0 Besiktas
2\'inci maç: Besiktas 1 - 1 Bayern
Juventus 2 - 2 Tottenham 
1\'inci maç: Juventus 2 - 1 Tottenham 
2\'inci maç:Tottenham 1 - 0 Juventus
Basel 1 - 5 Manchester City
1\'inci maç: Basel 1 - 2 Manchester City
2\'inci maç: Manchester City 3 - 0 Basel
Porto 2 - 4 Liverpool
1\'inci maç: Porto 1 - 2 Liverpool
2\'inci maç: Liverpool 2 - 1 Porto
Sevilla 1 - 2 Manchester United
1\'inci maç: Sevilla 0 - 1 Manchester United
2\'inci maç: Manchester United 1 - 1 Sevilla
Real Madrid 4 - 3 Paris Saint-Germain
1\'inci maç: Real Madrid 2 - 1 PSG
2\'inci maç: PSG 2 - 2 Real Madrid
AS Roma 1 - 3 Shaktar Donetsk
1\'inci maç: Shakhtar 1-0 Roma
2\'inci maç: Roma 1-2 Shakhtar
Chelsea 3 - 3 Barcelona - Barcelona Penaltılarla turu geçer 
1\'inci maç: Chelsea 2 - 1 Barcelona
2\'inci maç: Barcelona 2 - 1 Chelsea
 

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