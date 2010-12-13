-SÜPER BEYİNLER MADALYAYLA DÖNÜYOR UŞAK (A.A) - 13.12.2010 - Nebraska Üniversitesi'nde düzenlenen Dünya Matematik Olimpiyatları'na katılan Uşak Özel Üftade İlköğretim Okulundan 10 öğrencinin altısı altın, dördü gümüş madalya kazandı. Uşak Özel Üftade İlköğretim Okulunun 5 ve 6. sınıflarında öğrenim gören 10 öğrenci 18-24 Ekim tarihleri arasında ABD'nin Lincoln eyaletindeki Nebraska Üniversitesi tarafından bu yıl 26. düzenlenen Dünya Matematik Olimpiyatları'na katıldı. 90 ülkeden 160 bin öğrencinin katıldığı yarışmada, öğrencilere 25 soru soruldu. Tüm soruları doğru yanıtlayan öğrenciler, altın madalya kazandı. Sonuçları geçen hafta açıklanan matematik olimpiyatlarında, Uşak Özel Üftade İlköğretim Okulu öğrencileri 6 altın, 4 gümüş madalya kazandı. Okul Müdürü Hüdayi Başın, düzenlediği basın toplantısında, başarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.Matematik olimpiyatlarına hazırlanmak için özel bir sınıf oluşturduklarını, olimpiyatlara katılan 10 öğrencinin de derece yapmasının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Başın şunları kaydetti: ''America Mathematics Competitions (AM-8) olarak adlandırılan olimpiyatlara öğrencilerimiz damgasını vurdu. Ülkemizi ve Uşak'ı yarışmalarda en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bu başarıyı planlı çalışmanın sonucu olarak görüyoruz. Elde edilen başarı okulumuzun gücüne güç kattığı gibi öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz üzerinde olumlu bir etki yaptı.'' Üftade İlköğretim Okulu Matematik Öğretmeni Selda Arslan ise ''Bu tür yarışmalar her yaştaki insanın düşünme, mantık yürütme ve problem çözme yeteneğini geliştirerek hayata hazırlar. Olimpiyatlarda başarılı olan öğrencilerimi tebrik ediyor, bu başarıların devam edeceğini düşünüyorum'' dedi.