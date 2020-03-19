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Kültür-Sanat

Süper Baba'nın 'Fırıncı Musti'si Suat Ülhan yaşamını yitirdi

19 Mart 2020 07:14

Tiyatro ve sinema sanatçısı Suat Ülhan, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ankara Sanat Tiyatrosu eski oyuncularından Suat Ülhan, 1998 yılında yayınlanan "Üvey Baba" adlı dizide canlandırdığı 'Fırıncı Musti' karakteriyle tanındı.

"Süper Baba"da, "Fırıncı Musti" karakterini canlandıran oyuncu, "İstanbul Kanatlarımın Altında" filminde "Agop", "Baba Evi"nde "Antrenör", "Bir Aşk Uğruna"da "Reşit", "Deli Yürek"te "Usta", "Çarli" dizisinde ise "Tamirci" karakterlerini canlandırmıştı.

Sanatçı, son olarak 27 Şubat'ta , Aziz Nesin’in hayatının ve hatıralarının anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" isimli oyunda rol almıştı.

Ülhan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nden kaldırılacak.

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