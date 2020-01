'Süper Ay'a hazır mısınız?

Bugün Dünya, 'Süper Ay'ı konuşuyor. Dolunay, 68 yıl sonra ilk kez bu kadar parlak. Bir sonraki ‘Süper Ay’ 25 Kasım 2034’te.

Bugün ayın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı ile ilgili NASA'dan yapılan açıklamada, sadece 2016'nın değil, aynı zamanda 21. yüzyılın da en yakın dolunayı olduğu belirtildi.

Ay’ın, 25 Kasım 2034'e kadar Dünya'ya bu yakınlığa gelmeyeceği ve dolunayın 68 yıl sonra ilk kez yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha ışıklı görüleceği bildirildi.

Bilim insanlarına göre, 70 yıldır insanlığın gördüğü en yakın Ay görüntüsü bu. Eşsiz doğa olayına saatler kala Van'da gece saatlerinde ayın etrafında oluşan hale çıplak gözle gözlemlenebildi.

Ay'ı halka içine alan görüntü, atmosferin üst katmanlarında gökyüzünü kaplayan ve buz kristali yapısındaki bulutların ışığı kırarak ayın etrafında ışık hüzmesi oluşturmasına neden olduğu biliniyor.

İstanbul'da ise meraklılar sabahın erken saatlerinden itibaren Süper Ay'ı gözlemlemek istedi, fakat bulutlar nedeniyle bu mümkün olmadı.

Ne zaman gözlemeli?

Bugün Türkiye saatiyle 02.30'dan itibaren "Süper Ay" Türkiye'de de gözlenmeye başladı ve en yakın noktaolan 356.500 km'ye kadar yaklaştı. Bu iki saatlik kısa süre nedeniyle 21'inci yüzyılda Ay’ın en yakın olduğu tarih 14 Kasım olmuş oluyor, yani en azından şu ana kadar.

Öte yandan atmosferdeki kırınım etkisinden dolayı Ay'ın en büyük göründüğü an doğarkenki hali olacak. Yani gün batımında. Gözlem için en uygun an da bu an olacak.

Süper Ay nedir?

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor.

Ay, Yerberi'de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte'de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre.

Uzmanlara göre Süper Ay'a bakmak için ekstra bir korumaya ihtiyaç yok.