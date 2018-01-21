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Spor

Süper Amatör'e çıkma maçında kavga

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, Süper Amatör Lig'e çıkma mücadelesi veren Zetinköyspor ile Mahmutlarspor karşılaşması öncesinde taraftarlar arasında çıkan kavgada, 5 kişi taş, sopa ve yumruk darbeleriyle yaralandı

21 Ocak 2018 19:34

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

ANTALYA\'da, Süper Amatör Lig\'e çıkma mücadelesi veren Zetinköyspor ile Mahmutlarspor karşılaşması öncesinde taraftarlar arasında çıkan kavgada, 5 kişi taş, sopa ve yumruk darbeleriyle yaralandı.
Süper Amatör Lig\'e çıkma mücadelesi veren Zetinköyspor ile Mahmutlarspor Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi\'ndeki 100. Yıl Spor Tesisleri\'nde karşı karşıya geldi. Saat 14.00\'da başlayan maç öncesinde Alanya\'dan gelen bir grup Mahmutlarspor taraftarı tribündeki yerini aldı. İddiaya göre, Zeytinköyspor\'u desteklemek için maça gelen bir grup Antalyaspor taraftarı ile Mahmutlarspor taraftarı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iki grup saha kenarında yumruklu, sopalı, taşlı kavgaya tutuştu.
Kavga esnasında Mahmutlarspor taraftarından lise öğrencisi 16 yaşındaki Samet Karakoç başına aldığı taş darbesiyle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kafasından yaralanıp dili boğazına kaçtığı belirtilen genç, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 taraftar ise kendi araçlarıyla hastaneye gitti. Polisin gelmesinin ardından taraflar dağıtıldı. Polis kavgaya karışan taraftarları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.
Maç güvenlik güçlerinin tribünde önlem almasının ardından açıklanan saatte oynandı.

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