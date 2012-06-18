Telefon alırken satılan sigorta paketlerine dikkat edin!

Cep telefonu ve bilgisayar gibi elektronik ürünlerde müşteriye 'süper destek paketi' adı altında satılan hırsızlık sigortası ve uzatılmış garanti belgeleri vatandaşı aldatıyor.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre; Cihazının çalındığını emniyet tutanaklarıyla belgeleyen müşteriler bile bedel ödediği sözleşmeden faydalanamıyor. Çünkü sigorta sözleşmesinde çalınan ürün 'aşırma- yer değiştirme' şeklinde tanımlanıyor. Onlarca maddeden oluşan sözleşme içerisine yerleştirilen bu ifade ile çalınan mal, hırsızlık kapsamı dışında tutuluyor. Böylece vatandaşın 'süper destek' için ödediği para adeta 'süper aldatmaca' haline geliyor. Hukukçular, kanunlarda 'aşırma' veya 'yer değiştirme' gibi tanımlamaların olmadığını vurguluyor.

Son zamanlarda uygulanmaya başlanan süper destek paketleri, elektronik ürün satın alan müşterilere ödeme yaparken teklif ediliyor. Reyon sorumluları, daha fazla ürün satarak 'yüksek performans' elde edebilmek için tüm elektronik müşterilerine 'süper destek paketi' satın almaları için tavsiyelerde bulunuyor. Müşteriyi ikna etmek için "her türlü hırsızlıkta ürününüzün yenisi verilir, her türlü arıza garanti kapsamında tamir edilir, aksi halde yenisi temin edilecek" gibi ifadeler kullanılıyor. İkna olan vatandaş, 50 ila 150 TL ödeyerek 'süper destek'i satın alıyor. Hırsızlık sigortalı ürünü çalınan vatandaş, gerekli tutanaklarını tamamlayıp bayisine gittiğindeyse şoke eden bir gerekçeyle isteği reddediliyor: 'Bu ürün çalınmamış, aşırılmış; yer değiştirmiş.'

'Süper Destek' mağdurlarından biri de emekli polis memuru Cahit Devrim. Konya'da M1 Tepe Alışveriş Merkezi'nde elektronik ürünler satan bir marketten 429 TL'ye cep telefonu satın alan Devrim, ayrıca 69 lira Süper Destek Paketi satın almış. Devrim, aradan bir ay geçmeden telefonunu Adana'da başka bir alışveriş merkezinde çantasından çaldırdığını aktarıyor. Devrim, telefonunun çalındığını fark etmesiyle birlikte emniyete başvurarak hırsızlık hakkında tutanak tutturduğunu söylüyor. Ayrıca telefonunun İMEİ numarasını kapattırıp sim kartını da bloke ettirmiş. Polisin hırsızlık tutanağı, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ile yazışmaları ve sigorta evraklarıyla birlikte bayisine gittiğini söyleyen Devrim, hırsızlık garantisi kapsamında yeni bir telefon talep ettiğini söylüyor. Ancak durumun sigorta kapsamı dışında olduğu sözleşmedeki şu iki maddeye dayandırılarak reddediliyor: "Her türlü aşırma suretiyle yapılan hırsızlık. Kayıplar, yer değiştirmeler."

Denge Hukukçular Derneği Başkanı Avukat İbrahim Bakım, hırsızlığın tanımını yapan CMK'nın 141. maddesinde 'aşırma veya yer değiştirme' gibi bir tanım olmadığını vurguluyor. Bakım, çantadan alınan bir telefonun hırsızlıktan başka bir şekilde tanımlanamayacağını aktarıyor. CMK'nın 141. maddesi şu şekilde: "Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir