Sunuculuk macerası kısa sürdü

T24 - Kanaltürk yönetimi ani bir kararla eski manken Aysun Kayacı'nın "Şen Şakrak" programını sonlandırdı.



ntvmsnbc yer alan habere göre, İsmail YK'nın ayrılmasından sonra yalnız kalan Aysun Kayacı programa tek başına 'Şen Şakrak'a devam edemedi. Program dün son kez izleyici karşısına çıktı.

İlk sunuculuk deneyimi kötü biten ünlü manken, programın sonuna kadar ayrılıktan bahsetmedi. Finalde ise kısa bir veda yaptı.

Manken sunucu izleyenlere şu sözlerle veda etti: Ben sizleri çok özleyeceğim. Çok çok özleyeceğim. Yeni projeler yeni teklifler var. Bugün son kez sizlerle birlikteydim... Sizlere gönülden veda ediyorum..."





