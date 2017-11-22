Sunucu Tanem Sivar'ın köpeklerini zehirleyen ve evine ateş açan şüpheli tutuklandı

Marmaris'te sunucu Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana'nın iki köpeğini zehirleyerek öldürdüğü ve evlerine ateş açtığı iddia edilen komşuları K.Ü. (52), tutuklandı.

Marmaris'in Bozburun Mahallesi'nde geçen 7 Kasım'da sunucu Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana'nın köpekleri 'Django' ve 'Pamuk' zehirlenerek öldürüldü. Tanem Sivar, Instagram hesabından 'Canımız gerçekten çok yanıyor, içimiz acıyor' paylaşımıyla üzüntüsünü duyurdu.

Ünlü sunucu ardından komşuları tarafından evlerine ateş açıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Adam önce evinden havalı tüfekle ateş etti bize doğru. Şu anda da bahçemize kadar geldi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, buralar çok karıştı. Jandarma geliyor. Can güvenliğimiz yok. Bu psikoloji yüzünden sütüm kesilirse bunun hesabını sorarım.”

Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında önce gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan ardından tekrar gözaltına alınan çiftin komşuları K.Ü., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.