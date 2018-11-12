Sunucu Neşe Sapmaz'ın talebine mahkemeden ret



Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTİNAF Mahkemesi, sunucu Neşe Sapmaz\'ın şikayeti üzerine iş adamı Ümit Arıkan hakkında, \"Cinsel taciz \" suçundan açılan davada kararını verdi. Neşe Sapmaz\'ın yerel mahkemede süren davada katılma talebinde bulunduğunu, yerel mahkemenin bu talebi karara bağlamadan davayı karara bağladığını hatırlatan İstinaf Mahkemesi, \"Katılma istemi karara bağlanmamış kimsenin istinaf yoluna başvurma hakkı bulunmamaktadır\" diyerek Sapmaz\'ın istinaf talebinin reddine karar verdi.

İş adamı Ümit Arıkan\'ı, Neşe Sapmaz\'a cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile yargılayan yerel mahkeme, Neşe Sapmaz\'ın bir ara şikayetinden vazgeçip tekrar şikayetçi olması üzerine, \"Vazgeçmenin vazgeçmesi olmaz\" diyerek işadamına açılan davayı düşürmüştü.

Sunucu Neşe Sapmaz, geçen yıl İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvurarak işadamı Ümit Arıkan\'ın, cep telefonuna yolladığı mesajlar ile kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia eti.

İddia üzerine iş adamı hakkında \"Cinsel taciz\" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken Neşe Sapmaz, avukatı aracılığı ile savcılığa verdiği dilekçe ile şikayetinden vazgeçti, ancak vekaletnamede avukata vazgeçme yetkisi verilmediği için soruşturma sürdü. Ümit Arıkan hakkında, \"Cinsel taciz\" suçundan iddianame düzenlendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya katılan Neşe Sapmaz, tehditler nedeni ile avukatına vazgeçmesi için yetki verdiğini iddia ederek, şikayetinin sürdüğünü söyledi.

KATILMA TALEBİNDE BULUNDU ANCAK MAHKEME BU YÖNDE BİR KARAR VERMEDİ

Şikayetinin sürdüğünü söyleyen Neşe Sapmaz, mahkemeden davaya katılma talebinde bulundu. Ümit Arıkan savunmasında, davaya konu mesajı mağdure Neşe Sapmaz\'a değil, aynı isimle telefonuna kayıtlı başkasına yolladığını, isim benzerliği nedeni ile şikayetçiye yanlışlıkla gönderdiğini iddia etti.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇİP TEKRAR ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Eylül 2017 tarihli karar duruşmasında, davaya konu cinsel taciz suçunun şikayete bağlı suç olduğunu, Neşe Sapmaz\'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sürerken, yine Sapmaz\'ın talebi ile avukatının şikayetten vazgeçme dilekçesi verdiğini hatırlattı. Şikayetçi Sapmaz\'ın duruşmada soruşturma aşamasında soruşturmadan vazgeçmesi için avukatına yetkiyi kendisinin verdiğini, şu an ise şikayetinin sürdüğü yönünde beyanda bulunduğunu gerekçe gösteren İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi, \"Şikayetten vazgeçmeden vazgeçme usulen mümkün olmadığından sanık hakkında açılan kamu davasının şikayetten vazgeçme nedeni ile düşürülmesine\" karar verdi. Mahkeme, kararında, Neşe Sapmaz\'ın davaya katılma yönündeki talebi konusunda ise bir karar almadı.

NEŞE SAPMAZ KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Neşe Sapmaz, İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin bu kararını İstinaf Mahkemesi\'ne taşıdı. Sapmaz, sanığın cezalandırılmasını istedi. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, bugün karar duruşması yaptı. Duruşmaya sanık Ümit Arıkan\'ın Avukatı Hüseyin Güner ve şikayetçi Neşe Sapmaz\'ın Avukatı Merve Zeynep Çırak katıldı.

Soruşturma aşamasında müvekkilinin avukatına verdiği vekaletnamede şikayette bulunma ibaresinin bulunduğu ancak şikayetten vazgeçme ibaresinin bulunmadığını hatırlatan Sapmaz\'ın Avukatı Mevre Zeynep Çırak, davanın bu nedenle düşürüldüğünü hatırlatarak, \"Noterler böyle yanlışlar yapabilmektedir. Şikayetten vazgeçme ile davadan vazgeçmeyi aynı kefeye koymamız mümkün değildir\" dedi. Avukat Çırak, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

SAVCI ÜMİT ARIKAN\'IN \'ZİNCİRLEME CİNSEL TACİZ\' SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

İstinaf Savcısı Mehmet Ali Kurt, duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin davanın düşürülmesi yönündeki kararının kaldırılarak, sanığın, zincirleme olarak cinsel taciz suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcının esas hakkındaki beyanı sorulan Ümit Arıkan\'ın Avukatı Hüseyin Güner, yerel mahkemedeki yargılama sırasında şikayetçinin davaya katılma talebinin karara bağlanmadığını hatırlatarak, \"Katılma talebi karara bağlanmayan müştekinin istinaf hakkı yoktur. Bahsettiğim sebeplerle davanın usul yönünden reddini talep ediyoruz\" dedi.

DAİRE SAPMAZ\'IN İSTİNAF BAŞVURUSUNU REDDETTİ

İstanbul 20. Ceza Dairesi, şikayetçinin kamu davası açıldıktan sonra davaya katılma talebinde bulunduğunu, İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin şikayetçinin katılma talebini karara bağlamadan, \"Şikayetten vazgeçme\" gerekçesi ile davayı düşürdüğünü hatırlatarak, \"Katılma istemi karara bağlanmamış kimsenin istinaf yoluna başvurma hakkı bulunmamaktadır\" gerekçesi ile Neşe Sapmaz\'ın istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

BİR ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Daire, Neşe Sapmaz\'ın bir hafta içinde bir üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi\'ne başvurarak bu karara itiraz hakkı bulunduğunu tutanağa geçti.





