Sunucu kendisini 'sansürledi'

T24 - Geçtiğimiz haftasonu TV8'de ekrana gelen "Gülhan’ın Galaksi Rehberi" ni izleyenler ilginç bir görüntüyle karşılaştılar. Maldiv Adaları'nın tanıtıldığı bölümde, programın sunucusu Gülhan Şen'in deniz kenarında bikinili anons yaptığı sırada ekranda kocaman bir kelebek figürü belirdi.





Gülhan Şen'in bikinili görüntülerine kanal tarafından sansür uygulandığı düşününlen bu “kelebekli anons” un aslında sunucunun fikri olduğu ortaya çıktı. Şen, bunun televizyoncu olarak sonuçlarını görmek üzere tasarladığını belirterek "Bu henüz çekim aşamasında planladığım ve daha sonrasında montajda kendi uyguladığım bir fikir. Amacım sıradan bir anonsu eğlenceli, sıradışı ve akılda kalıcı bir hale getirmekti. Aynı anonsu t-shirtle çeksem belki hemen akıldan uçup gidecekti; öte yandan bu devirde bikinili anons çekmenin de bir esprisi olduğunu düşünmüyorum açıkçası, artık sosyal medyada birçok yerli ve yabancı ünlünün neredeyse çırılçıplak fotoğrafları varken benim altımda etek üstümde bikinili görüntümü ekranda kim ne yapsın… İnternette altına yazacakları cinsel fantezi içerikli beni rencide edici yorumlardan başka ne işe yarayacak ki! dedi.



Bu anonsunun çok konuşulduğunu belirten Şen, sözlerine şöyle devam etti: "Benim izleyici profilimin çoğunluğu anonsu beğenmiş ve bikiniyle görüntü vermediğim için mutlu olduklarını, beni takdir ettiklerini söylemişler, bazı izleyicilerimse bikiniyle çıkmayarak yobaz zihniyete ve sansüre destek verdiğimi düşündüklerini belirtmişler.Oysa belli bir ideolojik görüşe yakın veya uzak olmakla hiç alakası yoktu bu hareketin, sonuçta ne “ niye bikinili çıkmadın” diye eleştirilecek ne de “aferin iyi yaptın bikinili çıkmayarak” denilecek bir durum var bu kelebekli anonsta… Çünkü benim kendi internet sitemde de bikini üstüyle fotoğraflarım var zaten. İstesem t-shirtle de yapabilirdim o anonsu dediğim gibi…



