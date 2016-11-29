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Yaşam

Sunucu İpek Atcan: Metroda bacak bacak üstüne attığım için tekmelendim!

“Ne oturuyorsun lan öyle bacak bacak üstüne''

29 Kasım 2016 22:20

Müzik yazarı ve Dream TV'de Ana Sahne isimli programın sunuculuğunu yapan İpek Atcan 'metroda bacak bacak üstüne attığı için tekmelendiğini' söyledi.

Atcan olayın ayrıntılarını kişisel internet sayfasında yazdı. Akşam saatlerinde metro istasyonundaki banka oturup, metronun gelmesini bekleyen Atcan, bir adamla göz göze geldikten sonra, adamın “Ne oturuyorsun lan öyle bacak bacak üstüne'' dedikten sonra tekme attığını ifade etti. Olayın şokuyla tepki veremediğini, tekmeci saldırganın yürüyüp gittiğini de anlatan Atcan, en çok çevredeki insanların tepkisiz kaldığına üzüldüğünü söyledi.

Atcan yaşadıklarını şu şekilde ifade etti:

"...Bugün akşam saatleri, metrodaki bankta oturmuş metroyu bekliyorum. Gelmesine 3 dakika var. Sağımda solumda insanlar, yanımda tatlı bir teyze. Bir adam yürüyor, sağa sola bakmadan, kendi halinde. Ben adama bakıyorum. O adama da bakıyorum başka insanlara da. Severim insanları seyretmeyi. Herkesin göz göze gelmekten çekindiği şu günlerde hala ve de inatla severim. Sonra göz göze geliyoruz, 'Ne oturuyorsun lan öyle bacak bacak üstüne?!' diyor ve atıyor tekmeyi. Ben de teyze de şok geçiriyoruz. Birkaç insan görüyor. “ck ck ck”lar, 'ne hale geldikler' havada uçuşuyor, 'Biz n’olduk lan?' diyorum içimden, yürüyüp giden adam ve ardından bakan bizler. Tepki bile veremedim. Belki de ilk defa. Sanmayın ki dayak yedim. Sanmayın ki bacağım mosmor. Ama ruhum dayak yedi, kalbim de mosmor."

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