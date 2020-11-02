Sunucu İkbal Gürpınar yoğun bakımda

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın Koronavirüs'e yakalandığı ve yoğun bakım altında tedavi altına alındığı öğrenildi.

Koronavirüse yakalanan Gürpınar'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Gürpınar'ın oğlu, annesinin Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem İkbal Gürpınar, corona sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz. Sizlerin duaları vesilesiyle annemin iyileşeceğine inanıyoruz. Durumu iyiye gidiyor çok şükür. Dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz."

Ünlü sunucu 3 gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "En sonunda ben de koronaya yakalandım. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış. Başım, kaslarım, eklemlerim ağrıdıkça, ‘babam nasıl dayandı bu acılara’ dedim. Nereden ve nasıl kaptım hiç bilmiyorum. Umuma açık tuvaletlerden mi, başka yerden mi? Ellerimi sık sık yıkamam ve maske kullanmama rağmen her şey olacağına varıyor demek ki." ifadelerini kullanmıştı.