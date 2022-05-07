Sunucu İkbal Gürpınar: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık, kuraklık vardı onlar geldi yağmur üstüne yağmur yağdı

Sunucu İkbal Gürpınar, konuk olduğu canlı yayında Suriyeli mültecilerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz'un mülteciler sayesinde kazanıldığını söyleyen Gürpınar, "Kuralık olacak dendi ama Suriyeliler geldi yağmur üstüne yağmur yağdı" dedi.



Ülke TV'de Esra Elönü'nün Arafta Sorular programına konuk olan sunucu İkbal Gürpınar, son dönemde sığınmacıların ülkelerine dönmelerine yönelik başlatılan kampanyalarla ilgili konuştu.



Canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yapan Gürpınar, "15 Temmuz'u kesinlikle Suriyeliler sayesinde kazandık" dedi.



15 Temmuz'dan önce meteorolojinin kuraklık çağrısı yaptığını söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Basını bir takip edin, Suriye'deki olay patlamadan evvel, 'feci bir kuraklık olacak' haberler vardı. Bir de meteoroloji duyurmuştu, kuraklık olacaktı. Suriyeliler geldi yağmur üstüne yağmur yağdı."