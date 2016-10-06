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Kültür-Sanat

Sunucu Defne Joy Foster'in ölümü beyazperdede

Yönetmen Özge: “Toplumun kadının üstünde yarattığı baskıdan çok, bireyin üstünde hissettiği baskıyı anlatmak istedim”

06 Ekim 2016 14:33

Sunucu Defne Joy Foster'in ölümü film oluyor. Yönetmen Aslı Özge'nin çektiği "Ansızın" adlı film, 14 Ekim'de vizyona girecek.   

Posta'da yer alan habere göre, yönetmen Aslı Özge’nin, sunucu Defne Joy Foster’ın ölümünün ardından yayınlanan gazete haberlerinden yola çıkarak senaryosunu yazdığı yeni filmi "Ansızın" 14 Ekim’de vizyona giriyor. "Köprüdekiler" ve "Hayatboyu" filmleriyle birçok ödül kazanan Özge, Almanya’da, Almanca olarak çektiği filminde şiirsel Alman doğasının ortasında insanlardaki kötülük tohumunun nasıl uç verdiğini gerilimli bir şekilde anlatıyor.

Almanya'da Manşet

Filmin başrollerini Haneke’nin Beyaz Bant ve Tarantino’nun Eşkiya Çetesi filmlerinde rol alan, son olarak Homeland dizisinde karşımıza çıkanl Sebastian Hük, Julia Jentsch ve Spielberg’in Münih filmindeki rolüyle hatırladığımız Hans Zischler paylaşıyor. Foster’ın hayatını kaybetme sürecini akla getiren bazı detayların olduğu filmi için Özge “Toplumun kadının üstünde yarattığı baskıdan çok, bireyin üstünde hissettiği baskıyı anlatmak istedim” dedi. Dünya galasını 66. Berlin Film Festivali’nde yapan ve festivalden Avrupa Sinemaları Özel Mansiyon Ödülü ile dönen filmi Der Spiegel ve Der Tagesspiegel gibi Alman gazete ve dergileri de manşetlerine taşımıştı. 

 

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Defne Joy FosterAslı ÖzgeAnsızınSebastian Hük

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