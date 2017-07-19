Sunucu Canan Tuğaner'in bikinili görüntülerini çekerek tacizde bulunan İranlı tahliye edildi

Sunucu Canan Tuğaner'in İstanbul Büyükada'da bikinili görüntülerini çeken ve hakkında "Özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa" suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen 24 yaşındaki İranlı, ilk duruşmada tahliye edildi.

Canan Tuğaner, 17 Haziran Cumartesi günü sahilde bir kişinin cep telefonuyla görüntülerini çektiğini farketmiş, duruma müdahale etmiş, bu yüzden çıkan arbede de başından yaralanmıştı. Tuğaner'in şikâyette bulunması cep telefonu kamerasıyla çekim yapan kişi gözaltına alındı. B.J. adlı İranlı turistin cep telefonunda Canan Tuğaner'in görüntüleri çıktı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İranlı turist "Özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"Hanımefendiden özür diliyorum"

İranlı bugün Adalar Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. B. J. savunmasında, "Elimdeki telefonla denizi ve doğayı çekiyordum. Suç kastım yoktur, bir cahillik yaptım. Yürüyerek kamera kaydı yapıyordum. Sabit bir yerde durmadım. Kameraya düştüler, yanlış yapmışım, pişmanım. Hamınefendiden özür diliyorum. Beni bağışlamasını diliyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

1 ila 3 yıl hapsi isteniyor

Mahkeme hakimi sanık ve müşteki ifadelerinin ardından, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. İranlı turistin Türkiye'den sınır dışı edileceği öğrenildi.