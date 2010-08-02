-SÜNNETTE AĞLAMAYANA TAKDİRNAME ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Ankara Büyükşehir Belediyesi 2010 çocuğu sünnet ettirerek, üzerinde, ''kendi isteğiyle korkmadan, ağlamadan sünnet olmayı başarmıştır'' yazılı takdirname verdi. Günde ortalama 80 çocuğun sünneti, Temmuz ayı boyunca Dr. Mustafa Demirelli ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Sünnetlerin yapıldığı Demetevler’deki poliklinik renkli görüntülere sahne oldu. Aileleri ile sabah saatlerinde polikliniğe gelen sünnet olacak çocuklara kıyafetleri verildi. Sünnet kıyafetleriyle anestezi odasına alınan çocuklar, acı hissetmemeleri için yapılacak iğneyi gördükten sonra, hem sağlık ekibine hem de ailelerine zor anlar yaşattı. Anestezi sonrası palyaçolar tarafından çocuklara makyajlar yapıldı. ''Örümcek Adam'' ve ''pala bıyık''ın yanı sıra tuttukları takımların renklerinin ağırlıklı olarak talep gördüğü makyaj sonrasında, çocuklar rahatlamaları için bir süre de polikliniğin oyun parkına alındı. Sırası gelen çocuklarda, yapılan anons sonrası sünnetin yapılacağı odaya girişte heyecan-korku karışımı duygular ağırlıktaydı. Sünneti tamamlanıp odadan çıkan çocuklara sordukları ''acıdı mı?'' sorusuna ''hayır'' yanıtını alsalar da, sıradakilerden birçoğu operasyonun yapıldığı odaya girer girmez ağlamaya başladı. -SÜNNET TAKDİRNAMESİ ALDILAR- Çocuklar, sünnetlerinin ardından kendi adlarına düzenlenen ''sünnet takdirnamesi''nin de sahibi oldular. Her çocuğun adına ayrı ayrı düzenlenen bu belgede, ''Kendi isteğiyle korkmadan, ağlamadan sünnet olmayı başarmıştır. Gösterdiği cesaret ve işbirliği nedeniyle bu sertifika kendisine verilmiştir'' ifadeleri yer aldı. Dar gelirli ailelerin 6 yaşın üzerindeki çocuklarına yönelik düzenlenen sünnet organizasyonuna dahil olan çocukların sünnet kıyafetleri ile sünnetlerin gerçekleştirildiği polikliniklere gidiş ve gelişleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Çocukların toplu sünnet düğünü de 7 Ağustosta Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılacak ve burada çocuklara sürpriz hediyeler dağıtılacak.